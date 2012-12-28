44-летняя женщина перевела мошенникам 450 000 рублей

А 51-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт» 320 000 рублей.

2 октября в полицию c заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 29 сентября по 2 октября под предлогом сохранения денежных средств она перевела мошенникам 450 000 рублей.51-летняя липчанка 1 октября отправила на «безопасный счёт» 320 000 рублей.67-летняя липчанка с 1 по 2 октября пообщалась с неизвестным на тему сохранения денег, отправилась в салон сотовой связи и там перевела мошенникам 250 000 рублей.12-летний мальчик хотел купить себе обувь и перевёл продавцу с банковской карты матери через приложение банка 3 750 рублей, а тот оказался мошенником.53-летний мужчина 29 сентября хотел купить на сайте объявлений автоматическую коробку передач и перевёл мошеннику 33 950 рублей.63-летний липчанин с 26 июля пытался заработать на инвестициях и лишился 200 000 рублей.В Грязях 39-летний мужчина 26 сентября перевёл продавцу автомобильных шин 175 000 рублей, но нарвался на мошенника.А 20-летний житель Усмани ещё 7 августа по совету неизвестных отправил на «безопасный счёт» 142 999 рублей. Спустя почти два месяца парень обратился в полицию.