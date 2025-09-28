Все новости
В центре Липецка женщина упала с 17-го этажа
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Холодный атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На Петровском спуске водитель умудрился выскочить на встречную полосу задом
Происшествия
Житель Данковского района избил полицейского
Происшествия
Липецкая красавица стала сильнейшей молодой штангисткой России
Спорт
Печальней нет, наверно, сцены, чем на заправке видеть цены
Неделя 48
Выпавшая с балкона липецкой высотки девушка – москвичка
Происшествия
Капитан «Металлурга» нарисовал плакат в поддержку партнёра, отправленного в дубль
Общество
14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
Происшествия
сегодня, 10:14
3

Выпавшая с балкона липецкой высотки девушка – москвичка

Погибшей 23 года.

Как сообщал GOROD48, вчера вечером с балкона высотного доме на улице Игнатьева упала девушка. По словам очевидцев, девушка некоторое время стояла на балконе, а затем полетела вниз.

68d8dfd2f1f8b_photo_2025-09-28_10-11-21.jpg

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, погибшей было 23 года. Проводится доследственная проверка.

Известно, что девушка — москвичка. Работала графическим дизайнером. Ехала из столицы в Краснодар, но вышла в Грязях и приехала в Липецк, заселилась в гостиницу, а далее оказалась в высотке на Игнатьева.
Комментарии (3)

43 минуты назад
Там и есть гостиница на первом этаже в данной высотке , справа от входа в жк .
Жаль
44 минуты назад
Светлая память. Соболезнования родным и близким. Жаль. Такая молодая. Маргиналы теперь будут в язвительности соревноваться. Кто хлеще гадость скажет.
Олег.
54 минуты назад
Ну и что.
