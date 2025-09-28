14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
сегодня, 10:14
Выпавшая с балкона липецкой высотки девушка – москвичка
Погибшей 23 года.
Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, погибшей было 23 года. Проводится доследственная проверка.
Известно, что девушка — москвичка. Работала графическим дизайнером. Ехала из столицы в Краснодар, но вышла в Грязях и приехала в Липецк, заселилась в гостиницу, а далее оказалась в высотке на Игнатьева.
