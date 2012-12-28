Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
сегодня, 15:25
На мемориальном комплексе площади Героев в Липецке сделают автоматический полив газона
Мэрия объявила о готовности отдать за это 3 849 966 рублей.
Подрядчику нужно будет выкопать канавы под прокладку 280 метров полипропиленовых труб разных диаметров и 400 метров шлангов капельного полива. Вода для увлажнения газона и саженцев деревьев (взамен вырубленного строя зрелых голубых елей) будет подаваться через 152 спринклера (дождевателя) и 1850 отверстий капельного полива.
Перед тем, как начать земляные работы, подрядчику вменено совместно с владельцами подземных коммуникаций обследовать в границах производства работ существующие электрические сети, водопровод, теплотрассу, связь, газопровод, чтобы обеспечить их сохранность. Завершить монтаж исполнитель работ обязан к 15 ноября.
Напомним, что реставрация мемориала доверена индивидуальному предпринимателю Владимиру Пальчикову, взявшемуся выполнить большой объем работ за 125 млн рублей при начальной цене контракта в 112,4 миллиона рублей. Он обязан закончить все работы к 22 декабря.
