На мемориальном комплексе площади Героев в Липецке сделают автоматический полив газона

Мэрия объявила о готовности отдать за это 3 849 966 рублей.

Обновляемая площадь Героев подорожает за счет смонтированной системы автоматического полива газонов. Управление главного смотрителя ищет подрядчика для этой работы за 3 849 966 рублей.Подрядчику нужно будет выкопать канавы под прокладку 280 метров полипропиленовых труб разных диаметров и 400 метров шлангов капельного полива. Вода для увлажнения газона и саженцев деревьев (взамен вырубленного строя зрелых голубых елей) будет подаваться через 152 спринклера (дождевателя) и 1850 отверстий капельного полива.Перед тем, как начать земляные работы, подрядчику вменено совместно с владельцами подземных коммуникаций обследовать в границах производства работ существующие электрические сети, водопровод, теплотрассу, связь, газопровод, чтобы обеспечить их сохранность. Завершить монтаж исполнитель работ обязан к 15 ноября.Напомним, что реставрация мемориала доверена индивидуальному предпринимателю Владимиру Пальчикову, взявшемуся выполнить большой объем работ за 125 млн рублей при начальной цене контракта в 112,4 миллиона рублей. Он обязан закончить все работы к 22 декабря.