Общество
210
сегодня, 15:25
10

На мемориальном комплексе площади Героев в Липецке сделают автоматический полив газона

Мэрия объявила о готовности отдать за это 3 849 966 рублей.

Обновляемая площадь Героев подорожает за счет смонтированной системы автоматического полива газонов. Управление главного смотрителя ищет подрядчика для этой работы за 3 849 966 рублей.

Подрядчику нужно будет выкопать канавы под прокладку 280 метров полипропиленовых труб разных диаметров и 400 метров шлангов капельного полива. Вода для увлажнения газона и саженцев деревьев (взамен вырубленного строя зрелых голубых елей) будет подаваться через 152 спринклера (дождевателя) и 1850 отверстий капельного полива.

Перед тем, как начать земляные работы, подрядчику вменено совместно с владельцами подземных коммуникаций обследовать в границах производства работ существующие электрические сети, водопровод, теплотрассу, связь, газопровод, чтобы обеспечить их сохранность. Завершить монтаж исполнитель работ обязан к 15 ноября.

Напомним, что реставрация мемориала доверена индивидуальному предпринимателю Владимиру Пальчикову, взявшемуся выполнить большой объем работ за 125 млн рублей при начальной цене контракта в 112,4 миллиона рублей. Он обязан закончить все работы к 22 декабря.
площадь Героев
1
0
0
1
3

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
51 минуту назад
Такой же как на городище? Где должна быть станция но почему-то ее нет а по проекту есть. В итоге есть полевальная машина и человек который носит шланг. И название у этого всего АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ.
Ответить
Сергей
51 минуту назад
Налоги наверное для этого повышают , чтобы деньги на всякую хрень тратить которая чинуше в голову лезет ?
Ответить
Светлана
сегодня, 15:39
Да ещё и на кладбище за мемориалом не мешало бы навести порядок, старые деревья надо спилить, деревья спилинные убрать и траву косить.Кто вообще за порядком на этом кладбище смотрит и отвечает, ведь в городе находится.Пора порядок наводить
Ответить
Павел
54 минуты назад
Старыми деревьями в первую о, ередь надо заниматься в жилых районах. Кладбище подождёт. И так ресурсов не хватает.
Ответить
Светлана
сегодня, 15:34
Посадите опять голубые ели , деревья не нужны там кто будет листву убирать? Не кому, а ели красиво и мусора нет.И вообще в городе надо больше елей сажать и тут, а не клены
Ответить
Вопрос?
53 минуты назад
Голубые ели очень дорогие. Растут. Медленно. Есть угроза их поломки. А листва кому мешает? По вечерам не уберут.
Ответить
Екатерина
сегодня, 15:31
В парке победы уже есть.... Только толку нет.... и денег тоже нет
Ответить
Данил
сегодня, 15:28
На улице Мичурина засохли почти все молодые высаженные деревья взамен демонтированных при строительстве пешеходной зоны. Даже в первый год после высадки ни одна машина не приехала полить деревца.
Ответить
Живу в центре
сегодня, 15:27
На городище тоже аатоматический полив. Посмотрите на траву и сразу всё поймёте.
Ответить
Сергей Б
52 минуты назад
А в других городах как-то нормально. Москва, жаркий Краснодар, непредсказуемый Новороссийск.
Ответить
