Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Происшествия
сегодня, 09:40
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Мужчина 14 августа ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, Вячеслав Тонких был одет в белую куртку (ветровку), синие джинсы. На нём была чёрная обувь, в руках хозяйственная сумка черного цвета.
Всех, кому известна информация о местонахождении липчанина, полиция просит обратиться по телефону дежурной части УМВД России по Липецкой области 8(4742) 369-160 или 02, (102 с мобильного телефона), 112 или в ближайшее отделение полиции.
Комментарии (2)