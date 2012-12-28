42-летнего липчанина ищут с 14 августа

Мужчина ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Управление уголовного розыска УМВД России по Липецкой области разыскивает пропавшего без вести 42-летнего Вячеслава Тонких.Мужчина 14 августа ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, Вячеслав Тонких был одет в белую куртку (ветровку), синие джинсы. На нём была чёрная обувь, в руках хозяйственная сумка черного цвета.Всех, кому известна информация о местонахождении липчанина, полиция просит обратиться по телефону дежурной части УМВД России по Липецкой области 8(4742) 369-160 или 02, (102 с мобильного телефона), 112 или в ближайшее отделение полиции.