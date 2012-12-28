Почти 5,5 тысячи липчан пострадали от укусов клещей

И сезон ещё не закончен.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 5468 человек, из них 2509 детей (46% всех случаев).По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, из доставленных в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом были заражены 16,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 3,9%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.В 69,2% случаев присасывание клещей произошло на территориях домов и приусадебных участков, в 17% — на природе, в 4,3% — в садоводческих товариществах, в 3,6% — в парках, в 1,3% – на кладбищах.Напомним, в Липецкой области клещей на зараженность возбудителями исследуют лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.