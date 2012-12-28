«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Здоровье
102
сегодня, 09:55
1
Почти 5,5 тысячи липчан пострадали от укусов клещей
И сезон ещё не закончен.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, из доставленных в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом были заражены 16,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 3,9%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.
В 69,2% случаев присасывание клещей произошло на территориях домов и приусадебных участков, в 17% — на природе, в 4,3% — в садоводческих товариществах, в 3,6% — в парках, в 1,3% – на кладбищах.
Напомним, в Липецкой области клещей на зараженность возбудителями исследуют лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, клинической инфекционной больницы и областного кожно-венерологического диспансера.
0
0
0
1
1
Комментарии (1)