Выходные в Липецке: День Сокола, День соседей, фестиваль памяти Максима Раилко, «Металлург» идёт на новый рекорд

Представляем вам насыщенную программу наступившего уикенда.
В качестве традиционного творческого номера по субботам представляем вам клип липецкого исполнителя Евгения Козлова. Евгений сейчас временно живёт и работает в Турции, недавно приезжал в Липецк на побывку, а клип на песню «Куколка» записал в Санкт-Петербурге. Вышло очень достойно, ставим большой палец вверх.
Не жарко, но сухо
Оба выходных в Липецке днём 21-23 градуса, переменная облачность. Осадки не ожидаются.
6 сентября с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Б. Хмельницкого, 1, 1а, 3, 2, 4, 10;
- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61;
- ул. Интернациональная, 20, 22, 24, 26, 29, 29а, 32, 34, 35, 35б, 36, 37, 38, 41, 40, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 57;
- ул. Крылова, 63, 63а;
- ул. Ленина, 25;
- ул. Папина, 1а, 1б, 2, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17б;
- ул. Плеханова, 50; 54;
- ул. Пролетарская, 1а; 2а, 5, 10;
- ул. Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б;
- пр-т Победы 20, 22, 22а.
В частном секторе в это время расстанутся с комфортом жители улиц Биологической, Б.Хмельницкого, Доватора, Крылова, Мирной, Союзной, Урожайной.
- ул. Липовская, 7, 7/2, 9.
В частном секторе испытают неудобства жители улиц Абрикосовой, Ануфриева, Барабанщикова, Бахаева, Васильковой, Грушёвой, Земляничной, Знаменской, Надежды, Папанина, Ромашковой, Славянской, Сливовой, переулка Каштанового.
День рождения Сокола
Крутой праздник в честь Дня жилого района Сокола состоится на сокольском стадионе (ул. Ушинского, 5) 6 сентября в 16:00 (0+).
Фото vk.com/sksokol48
Вас ждут выступления артистов, спортивные станции для всей семьи, розыгрыши сертификатов на спортивный инвентарь и многое другое!
В парках
Мероприятия в парках и общественных пространствах будут проходить оба дня. Их расписание на графике мэрии Липецка.
Оба дня в Липецке будет проходить фестиваль велосипедного спорта памяти Максима Раилко «Mad Max» (6+).
Мероприятие посвящено памяти известного липецкого тренера Максима Раилко и его ученицы Алины Крючковой трагически погибших в апреле 2024: спортсмены ехали на сборы в Краснодарском крае, в их машину на полной скорости врезался пьяный водитель…
Соревнования пройдут в 4-х возрастных категориях: ребята 7-10 лет поедут 10 км; 11-14-летние промчатся 2 км; 15-17 лет – 3 км; взрослые от 18 лет – 5 км. Все спортсмены получат пакет участника, в который войдут стартовый номер, фирменная футболка, брендированные носки, подарки от партнеров, а на финише – уникальную медаль.
Фигаро
На сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого 6 сентября в 18:00 вновь выступают гастролёры из Рязани. Артисты рязанского музыкального театра представят нетленную комедию «Труффальдино из Бергамо» (12+).
Сюжет давно известен: ловкий юноше Труффальдино, родом из Бергамо, сбегает в весёлую Венецию ХVIII столетия. Там он нанимается слугой к Федерико Распони. Однако выясняется, что сеньор Фредерико – на самом деле его переоделая сестра Беатриче. Рискуя жизнью и скрывая свое истинное лицо, она пытается любой ценой разыскать своего возлюбленного Флориндо Аретузи, по ошибке обвиненного в убийстве её брата на дуэли.
Спектакль по… вашим историям
Необычный спектакль состоится 6 сентября в 18:01 в культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь 9 к2, 3 этаж). Плейбек-театр «Секрет» прямо на ходу приготовит постановку по личным историям, которые расскажут сами зрители (16+).
Фото vk.com/playbacksekret
Это первый подобный спектакль в новом сезоне, артисты утверждают, что волнуются. Но обещают не подкачать!
Привет, соседи!
На площади Клименкова 6 сентября с 16:30 будет проходить День добрососедства (6+).
Фото vk.com/gdklipetsk
В программе увлекательная квест-игра для взрослых и детей, яркий праздничный концерт творческих коллективов Городского Дворца культуры. Специальный гость вечера —зажигательная кавер-группы «КАВЕРZA»!
Ботанический сад
Липецкое предприятие «Зеленхоз» приглашает желающих в свою знаменитую оранжерею (6+).
Увидеть можно десятки растений, узнать много нового, получить советы по выращиванию экзотики и в наших широтах.
Экскурсии состоятся 6 сентября в 9:00 и в 15:00.
Путешествие в прошлое
Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает на сборные экскурсии. Можно не просто посетить выставки, а послушать рассказ экскурсовода, который сделает визит более полным. 6 сентября в 12:00 состоится экскурсия Древнейшая история Липецкого края (6+); в 16:00 – «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+).
7 сентября в 13:00 – «Липецкая земля» (6+); в 16:00 – «Пётр Первый и Липецкий край» (6+).
Книжный фестиваль
Легендарный фестиваль «ШКАФ», который откроет двери 7 сентября с 10:00 в Быхановом саду (0+).
Фото vk.com/shkaf_2025
В программе аквагрим, тематические мастер-классы, интерактивная программа от IT-куб. И, конечно, книжные выставки от липецких библиотек. Фестиваль – зона чтения, развлечений и интеллекта.
Верим, что рекорд будет?
6 сентября в 15:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» принимает «Квант» из Обнинска (6+).
Липчане обязаны побеждать не менее крупно, чем в матче первого круга, в котором «сталевары» забили 3 безответных мяча. Но интрига даже не в этом. В текущем сезоне «Металлург» показывает столь привлекательную игру, а клуб так неистово работает по привлечению зрителей, что почти на каждой игре фиксируют новые рекорды посещаемости. Установят болельщики рекорд в этот раз? Для этого их должно прийти на стадион не менее трёх с половиной тысяч.
Спойлер – сегодня среди зрителей «Металлург» разыграет десятки призов и подарков, среди них весьма дорогие.
Дорогие липчане! Выходные обещают стать разнообразными и интересными. Возможно, вклад в вашу культурную или спортивную программу этой публикацией внёс и GOROD48, вы подберёте себе занятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
