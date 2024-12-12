Выходные в Липецке: День Сокола, День соседей, фестиваль памяти Максима Раилко, «Металлург» идёт на новый рекорд

Представляем вам насыщенную программу наступившего уикенда.

Оба выходных в Липецке днём 21-23 градуса, переменная облачность. Осадки не ожидаются.















В частном секторе в это время расстанутся с комфортом жители улиц Биологической, Б.Хмельницкого, Доватора, Крылова, Мирной, Союзной, Урожайной.















Крутой праздник в честь Дня жилого района Сокола состоится на сокольском стадионе (ул. Ушинского, 5) 6 сентября в 16:00 (0+).













Фото vk.com/sksokol48

















Мероприятие посвящено памяти известного липецкого тренера Максима Раилко и его ученицы Алины Крючковой трагически погибших в апреле 2024: спортсмены ехали на сборы в Краснодарском крае, в их машину на полной скорости врезался пьяный водитель…















Соревнования пройдут в 4-х возрастных категориях: ребята 7-10 лет поедут 10 км; 11-14-летние промчатся 2 км; 15-17 лет – 3 км; взрослые от 18 лет – 5 км. Все спортсмены получат пакет участника, в который войдут стартовый номер, фирменная футболка, брендированные носки, подарки от партнеров, а на финише – уникальную медаль.















На сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого 6 сентября в 18:00 вновь выступают гастролёры из Рязани. Артисты рязанского музыкального театра представят нетленную комедию «Труффальдино из Бергамо» (12+).









Необычный спектакль состоится 6 сентября в 18:01 в культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь 9 к2, 3 этаж). Плейбек-театр «Секрет» прямо на ходу приготовит постановку по личным историям, которые расскажут сами зрители (16+).









Фото vk.com/playbacksekret





Это первый подобный спектакль в новом сезоне, артисты утверждают, что волнуются. Но обещают не подкачать!

На площади Клименкова 6 сентября с 16:30 будет проходить День добрососедства (6+).













Фото vk.com/gdklipetsk

Экскурсии состоятся 6 сентября в 9:00 и в 15:00.















Путешествие в прошлое

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает на сборные экскурсии. Можно не просто посетить выставки, а послушать рассказ экскурсовода, который сделает визит более полным. 6 сентября в 12:00 состоится экскурсия Древнейшая история Липецкого края (6+); в 16:00 – «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+).









Книжный фестиваль



Легендарный фестиваль «ШКАФ», который откроет двери 7 сентября с 10:00 в Быхановом саду (0+).













Фото vk.com/shkaf_2025

6 сентября в 15:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» принимает «Квант» из Обнинска (6+).









В качестве традиционного творческого номера по субботам представляем вам клип липецкого исполнителя Евгения Козлова. Евгений сейчас временно живёт и работает в Турции, недавно приезжал в Липецк на побывку, а клип на песню «Куколка» записал в Санкт-Петербурге. Вышло очень достойно, ставим большой палец вверх.6 сентября с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Б. Хмельницкого, 1, 1а, 3, 2, 4, 10;- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61;- ул. Интернациональная, 20, 22, 24, 26, 29, 29а, 32, 34, 35, 35б, 36, 37, 38, 41, 40, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 57;- ул. Крылова, 63, 63а;- ул. Ленина, 25;- ул. Папина, 1а, 1б, 2, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17б;- ул. Плеханова, 50; 54;- ул. Пролетарская, 1а; 2а, 5, 10;- ул. Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б;- пр-т Победы 20, 22, 22а.7 сентября с 10:00 до конца ремонта станут бесполезными краны:- ул. Липовская, 7, 7/2, 9.В частном секторе испытают неудобства жители улиц Абрикосовой, Ануфриева, Барабанщикова, Бахаева, Васильковой, Грушёвой, Земляничной, Знаменской, Надежды, Папанина, Ромашковой, Славянской, Сливовой, переулка Каштанового.Вас ждут выступления артистов, спортивные станции для всей семьи, розыгрыши сертификатов на спортивный инвентарь и многое другое!Мероприятия в парках и общественных пространствах будут проходить оба дня. Их расписание на графике мэрии Липецка.Оба дня в Липецке будет проходить фестиваль велосипедного спорта памяти Максима Раилко «Mad Max»Соревнования пройдут на территории Студёновского карьера, в своё время Максим вместе с единомышленниками был одним из создателей здесь современной трассы для кросс-кантри. Она находится недалеко от улиц К. Цеткин и Гайдара.В рамках фестиваля при участии Федерации велосипедного спорта России состоятся финальный этап международной профессиональной серии «МТБ в России» и любительский чемпионат России по велосипедному спорту.Сюжет давно известен: ловкий юноше Труффальдино, родом из Бергамо, сбегает в весёлую Венецию ХVIII столетия. Там он нанимается слугой к Федерико Распони. Однако выясняется, что сеньор Фредерико – на самом деле его переоделая сестра Беатриче. Рискуя жизнью и скрывая свое истинное лицо, она пытается любой ценой разыскать своего возлюбленного Флориндо Аретузи, по ошибке обвиненного в убийстве её брата на дуэли.В программе увлекательная квест-игра для взрослых и детей, яркий праздничный концерт творческих коллективов Городского Дворца культуры. Специальный гость вечера —зажигательная кавер-группы «КАВЕРZA»!Липецкое предприятие «Зеленхоз» приглашает желающих в свою знаменитую оранжереюУвидеть можно десятки растений, узнать много нового, получить советы по выращиванию экзотики и в наших широтах.7 сентября в 13:00 – «Липецкая земля»в 16:00 – «Пётр Первый и Липецкий край»В программе аквагрим, тематические мастер-классы, интерактивная программа от IT-куб. И, конечно, книжные выставки от липецких библиотек. Фестиваль – зона чтения, развлечений и интеллекта.Липчане обязаны побеждать не менее крупно, чем в матче первого круга, в котором «сталевары» забили 3 безответных мяча. Но интрига даже не в этом. В текущем сезоне «Металлург» показывает столь привлекательную игру, а клуб так неистово работает по привлечению зрителей, что почти на каждой игре фиксируют новые рекорды посещаемости. Установят болельщики рекорд в этот раз? Для этого их должно прийти на стадион не менее трёх с половиной тысяч.Спойлер – сегодня среди зрителей «Металлург» разыграет десятки призов и подарков, среди них весьма дорогие.