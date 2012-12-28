53-летний ельчанин хотел получить подарок от банка и лишился почти полумиллиона рублей

Мошенники написали мужчине во «ВКонтакте».

Мошенники обманули 53-летнего жителя Ельца на 490 000 рублей. С ним списались во «ВКонтакте» и обрабатывали неделю, с 28 августа по 3 сентября, обещая подарок от банка.Еще одной жертвой мошенников стал 36-летний житель Липецкого округа. Он покупал колёса для автомобиля, отправил продавцу 165 000 рублей, но товар так и не получил.Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, жертвами мошенников также стали четверо жителей Липецка. 52-летняя женщина откликнулась на просьбу знакомого в мессенджере и одолжила 15 000 рублей. Но оказалось, что аккаунт знакомого взломали.51-летняя женщина с 1 июля по 4 сентября общалась с мошенниками в мессенджере на тему получения дополнительного заработка. Липчанка перевела аферистам 669 000 рублей.63-летняя женщина поверила звонку «сотрудников правоохранительных органов». Те рассказали, что её проверяют на причастность к пособничеству террористической организации. Женщина доверилась звонившим и отправила им через банкомат 590 000 рублей.А у 74-летней пенсионерки выманили 150 000 рублей под предлогом принятия мер по обеспечению сохранности средств.