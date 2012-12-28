Все новости
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Полиция начала проверку по видео с нанесением побоев подросткам в Грязях
Происшествия
Котёнок застрял в вентиляционной шахте общежития
Общество
Статистика: в Липецкой области дорожали рыба и гречка, дешевели яйца и овощи
Экономика
53-летний ельчанин хотел получить подарок от банка и лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
«Вайлдберриз» отсудил у ельчанина больше полумиллиона рублей
Происшествия
На улице в Липецке нашли труп
Происшествия
Из дома пропали продукты и инструменты, а из сарая — два триммера
Происшествия
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Общество
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Происшествия
В областной инфекционке лечат 81 больного с пневмониями
Здоровье
Происшествия
223
57 минут назад
4

53-летний ельчанин хотел получить подарок от банка и лишился почти полумиллиона рублей

Мошенники написали мужчине во «ВКонтакте».

Мошенники обманули 53-летнего жителя Ельца на 490 000 рублей. С ним списались во «ВКонтакте» и обрабатывали неделю, с 28 августа по 3 сентября, обещая подарок от банка.

Еще одной жертвой мошенников стал 36-летний житель Липецкого округа. Он покупал колёса для автомобиля, отправил продавцу 165 000 рублей, но товар так и не получил.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, жертвами мошенников также стали четверо жителей Липецка. 52-летняя женщина откликнулась на просьбу знакомого в мессенджере и одолжила 15 000 рублей. Но оказалось, что аккаунт знакомого взломали.

51-летняя женщина с 1 июля по 4 сентября общалась с мошенниками в мессенджере на тему получения дополнительного заработка. Липчанка перевела аферистам 669 000 рублей.

63-летняя женщина поверила звонку «сотрудников правоохранительных органов». Те рассказали, что её проверяют на причастность к пособничеству террористической организации. Женщина доверилась звонившим и отправила им через банкомат 590 000 рублей.

А у 74-летней пенсионерки выманили 150 000 рублей под предлогом принятия мер по обеспечению сохранности средств.
мошенничество
0
0
2
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
СССР
3 минуты назад
зачем вы сидите в этих месенджАраХ, заняться вам нечем, бездельники. Правильно там поле для мошенников.
Ответить
Савелий
26 минут назад
Урок финансовой грамотности можно считать подарком?
Ответить
Если
38 минут назад
Вы не нарушаете закон,зачем вестись на мошеннические сказки?
Ответить
Кузя
43 минуты назад
А имя мессенджера почему не указано? Неужели это тот, который с 01.09. самый надёжный?;)
Ответить
