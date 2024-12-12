Все новости
Общество
3129
вчера, 09:00
11

Выходные в Липецке: день Сырского Рудника, фестиваль единоборств, угощение за визит в музей

Программа последнего уикенда лета.

Театральная студия

В качестве творческого номера предлагаем сегодня фрагменты из спектакля «Маленький принц» по нетленному произведению Антуана де Сент-Экзюпери в исполнении театральной стадии Евгения Гурьянова при Липецком Доме офицеров.

В постановке задействованы артисты школьного возраста, но известный актёр театра, кино и сериалов Евгения Гурьянов в этом году намерен набрать экспериментальную группу артистов-любителей и из числа взрослых липчан.

Видео Аркадия Свиридова.



Бабье лето

В субботу и воскресенье в Липецке будет тепло – до 27-29 градусов, малооблачно и без осадков.

IMG_8593.jpg

Отключение воды

30 августа с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Гоголя, 1, 2, 2а;
- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;
- ул. Кривенкова, 3, 5, 7, стр. 2а;
- ул. Прудная, стр. 4.
- ул. Союзная, 15;
- ул. Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34;
- ул. У.Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;
- пр-т. 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;
- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

photo_2024-12-12_07-01-25.jpg

31 августа с 10:00 конца ремонта расстанутся с комфортом:

- ул. Авиационная, 36, 38;
- ул. Московская, 33, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147;
- ул. Пестеля, 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5.

Испытают временные неудобства и жители частного сектора на улицах Авиационной, Бескрайней, Пестеля, в переулках Макаренко и Рылеева.

Парки

Как обычно, большая развлекательная программа ждёт липчан в парках и общественных пространствах города. Подробнее в графике мэрии Липецка.

й1.jpg
й2.jpg


Семейные старты

В субботу в 9:30 в парке Победы состоится ещё и третий этап спортивного проекта «Мультиспортивная семейная лига» (6+).

n4q9dmlr0gdp0hx0tfwv3vcg6rcv7mqm.JPG

На старт выйдут семейные команды, чтобы определить самых-самых.

Фестиваль единоборств

Выходные станут спортивными и благодаря фестивалю единоборств «Кубок Губернатора Липецкой области» (6+). Он стартует 30 августа в 9:30 на Зелёном острове.

rmpnngozydvem9vsfzwgrnu6b3v2te0q.jpg

В различных локациях острова разместятся представители всех крупных липецких клубов единоборств – дзюдо, самбо, бокса, рукопашного боя, каратэ и т.д. Всего будет представлено полтора десятка видов. Липчане смогут увидеть специфику каждого, сравнить. Записаться или отдать ребёнка в секцию можно будет прямо на месте.

Мастер-классы

Более спокойный отдых предлагают в Керамокластере (ул. Студёновская, 39а). 30 августа в 15:00 здесь пройдёт урок «Кружка» (12+). Преподаватели покажут, как своими руками слепить из глины аксессуар любого застолья.

А в детской библиотеке «Солнечной» (Сиреневый проезд, 3) учить желающих лепке будут 31 августа в 15:30. Ребята смогут своими руками вылепить волшебного персонажа «Жаб Жабыча» (6+).

_lwLMWUdaexPAmCSJAbC9HY0eAFyEr_5MqHz6CV5oh7kQqPBYmpZISNXi7wWmbYaCFcibh1hwLfell3_MCxUtmiM.jpg

Фото vk.com/solnechnayalip

День Сырского Рудника

В последний день лета – 31 августа жители Сырского Рудника будут отмечать День своего жилого района (6+).

q5kqo1w8wnx5puffh11nmu6x1r1qi95d.jpg

Праздничные мероприятия пройдут возле ДК «Рудничного» (ул. Ударников, 13). В 15:30 состоятся концерты и мероприятия для людей серебряного возраста, с 17:00 – основная часть праздника, в том числе для детей.

Кино в ОЦНКТ

31 августа в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) устроят показы ленты «Каруза». Россия, 2025. Военный, семейный. Режиссёр Иван Харатьян (6+).

1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.

В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.


Сеансы пройдут в 12:00 и в 15:00.

Яблоки за… посещение музея

Необычную акцию «Яблоки знаний» (6+) в честь предстоящего Дня знаний придумали в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2).
Любому, кто на выходных с 11:00 до 18:00 посетит музей, познакомится с его экспозициями, получит знания о культуре региона в награду угостят вкусными яблоками.

f9GNshsA_OyDnkCwn98IQ72Pi8-8sG1XWYphhHWFjGR_th1uFgYHesWoTC6DWa6UIXlAmGNjMs37vkEryIhsM4t5.jpg
Фото vk.com/likm48

Дорогие липчане! Вот и пролетело лето, словно один миг. Ловим последние два летних дня – с помощью GOROD48. Возможно, мы тоже помогли вам подобрать себе занятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Комментарии (11)

Корректор
вчера, 13:29
" известный актёр театра, кино и сериалов Евгения Гурьянов" - это кто , мужчина или женщина? )
Ответить
КАМАЗ
вчера, 12:53
А ещё сегодня день дальнобойщика.
Ответить
Animal planet.
вчера, 11:24
Жалко блошиный рынок. Завтра крайний день его работы на старом месте.
Ответить
Андрей
вчера, 10:29
В субботу играет "ЛКС" и "Тюмень" в розыгрыше суперлиги по футзалу. Об этом ни слова.
Ответить
Мужик с Ссéлок
вчера, 09:43
День Сурского Рудника - это очень важный праздник! Мы в посéлке будем отмечать широко и с размахом
Ответить
День
вчера, 13:04
Какого Рудника ???
Ответить
мнение народа
вчера, 09:43
Ну что ж, праздники мы любим. Погуляем!
Ответить
дилетант
вчера, 09:36
материальное поощрение за желаемое поведение перешло с уровня взрослые-дети на уровень музей-посетители и выше : на избирательных участках в марте 2024 разыгрывалось множество призов среди пришедших избирателей . в москве более 1 млн.выигрышей.
Ответить
Фокс
вчера, 09:28
мероприятия пройдут возле ДК «Рубдичного» (ул. Ударников, 13).
Ответить
Виктория
вчера, 09:14
если опять будут сирены тогда всё от менят и интернет от ключат .
Ответить
Первоклассник
вчера, 09:45
Вам двойка по русскому!
Ответить
