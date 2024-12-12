Выходные в Липецке: день Сырского Рудника, фестиваль единоборств, угощение за визит в музей

Программа последнего уикенда лета.

В субботу и воскресенье в Липецке будет тепло – до 27-29 градусов, малооблачно и без осадков.















- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.



















- ул. Авиационная, 36, 38;





Испытают временные неудобства и жители частного сектора на улицах Авиационной, Бескрайней, Пестеля, в переулках Макаренко и Рылеева.





В субботу в 9:30 в парке Победы состоится ещё и третий этап спортивного проекта «Мультиспортивная семейная лига» (6+).















Выходные станут спортивными и благодаря фестивалю единоборств «Кубок Губернатора Липецкой области» (6+). Он стартует 30 августа в 9:30 на Зелёном острове.









А в детской библиотеке «Солнечной» (Сиреневый проезд, 3) учить желающих лепке будут 31 августа в 15:30. Ребята смогут своими руками вылепить волшебного персонажа «Жаб Жабыча» (6+).















В последний день лета – 31 августа жители Сырского Рудника будут отмечать День своего жилого района (6+).

























В качестве творческого номера предлагаем сегодня фрагменты из спектакля «Маленький принц» по нетленному произведению Антуана де Сент-Экзюпери в исполнении театральной стадии Евгения Гурьянова при Липецком Доме офицеров.В постановке задействованы артисты школьного возраста, но известный актёр театра, кино и сериалов Евгения Гурьянов в этом году намерен набрать экспериментальную группу артистов-любителей и из числа взрослых липчан.30 августа с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Гоголя, 1, 2, 2а;- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;- ул. Кривенкова, 3, 5, 7, стр. 2а;- ул. Прудная, стр. 4.- ул. Союзная, 15;- ул. Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34;- ул. У.Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;- пр-т. 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;31 августа с 10:00 конца ремонта расстанутся с комфортом:- ул. Московская, 33, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147;- ул. Пестеля, 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5.Как обычно, большая развлекательная программа ждёт липчан в парках и общественных пространствах города. Подробнее в графике мэрии Липецка.На старт выйдут семейные команды, чтобы определить самых-самых.В различных локациях острова разместятся представители всех крупных липецких клубов единоборств – дзюдо, самбо, бокса, рукопашного боя, каратэ и т.д. Всего будет представлено полтора десятка видов. Липчане смогут увидеть специфику каждого, сравнить. Записаться или отдать ребёнка в секцию можно будет прямо на месте.Более спокойный отдых предлагают в Керамокластере (ул. Студёновская, 39а). 30 августа в 15:00 здесь пройдёт урок «Кружка»Преподаватели покажут, как своими руками слепить из глины аксессуар любого застолья.Праздничные мероприятия пройдут возле ДК «Рудничного» (ул. Ударников, 13). В 15:30 состоятся концерты и мероприятия для людей серебряного возраста, с 17:00 – основная часть праздника, в том числе для детей.31 августа в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) устроят показы лентыРоссия, 2025. Военный, семейный. Режиссёр Иван Харатьян (6+).1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.Сеансы пройдут в 12:00 и в 15:00.Необычную акцию «Яблоки знаний»в честь предстоящего Дня знаний придумали в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2).Любому, кто на выходных с 11:00 до 18:00 посетит музей, познакомится с его экспозициями, получит знания о культуре региона в награду угостят вкусными яблоками.