Общество
145
18 минут назад

На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды в центральной части Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С неудобствами столкнутся жители десяти улиц.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 2, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61 по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ 1а, 1б, 2, 2в, 4а, 4б, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17б по улице Папина, №№ 20, 22, 22а по проспекту Победы, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 10 по улице Б. Хмельницкого, в частном секторе улиц Доватора, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, Хмельницкого.

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Папина, 6, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
