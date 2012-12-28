В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК

В Университете НЛМК завершилась серия игр «Металлургические вечера» — интеллектуальной викторины для сотрудников комбината. Этим летом проведено 17 игр, участие в которых приняли более 1500 человек.

«Металлургические вечера» пользуются большой популярностью среди сотрудников НЛМК. Команды отправляют заявки и бронируют даты сразу же после открытия регистрации.— Мы уже не первый раз принимаем участие в «Металлургических вечерах», нам очень нравится атмосфера на играх, — поделилась впечатлениями главный специалист «НЛМК-Инжиниринг» Евгения Мурашова. — Благодарны компании за то, что она предоставляет возможность собраться всем коллективом вне работы и получить массу положительных эмоций. Каждая игра для нас — праздник!За победу в финале боролись 10 команд, представляющих разные подразделения комбината. В семи раундах участники продемонстрировали свои знания в металлургии, литературе, кино, архитектуре и музыке.— В этом году «Металлургические вечера» продолжают набирать обороты, расширяется география и растет количество участников, – рассказала специалист отдела корпоративной культуры и социальных программ НЛМК Вера Франк. — Команды-финалисты — постоянные участники наших игр, которые обладают обширными знаниями в разных сферах. Поэтому для финала мы придумали вопросы повышенной сложности.Победителем летней серии игр стала сборная дирекции по персоналу НЛМК и строительно-монтажного треста комбината. Она получила главный приз турнира.— В турнире победили благодаря слаженной работе всей команды, вере друг в друга и поддержке. А правильно ответить на вопросы финального тура и вырваться на первое место нам помогли знания, которые мы используем в своей работе, — рассказал Александр Гулевский, руководитель направления аналитики и отчетности строительно-монтажного треста НЛМК.