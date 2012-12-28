Все новости
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Ельце погиб мотоциклист
Происшествия
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На проспекте Мира столкнулись «ВАЗ» и «Митсубиси»: два человека в больнице
Происшествия
Один БПЛА уничтожен над Липецкой областью утром
Происшествия
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Общество
Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Общество
В сентябре эпидемиологи ждут подъем заболеваемости опасными инфекциями в детсадах и школах
Общество
Красный уровень объявлен еще в трех районах области
Происшествия
В случае атак БПЛА голосование на выборах депутатов будет приостановлено
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
НЛМК Live
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Житель Курской области признался в смертельном избиении измалковского рабочего
Происшествия
Красный уровень объявлен на всей территории области
Происшествия
Желтый и красный уровни опасности объявлены снова
Происшествия
Красный уровень в районах области отменен
Происшествия
НЛМК Live
130
44 минуты назад

В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК

В Университете НЛМК завершилась серия игр «Металлургические вечера» — интеллектуальной викторины для сотрудников комбината. Этим летом проведено 17 игр, участие в которых приняли более 1500 человек. 

«Металлургические вечера» пользуются большой популярностью среди сотрудников НЛМК. Команды отправляют заявки и бронируют даты сразу же после открытия регистрации.

— Мы уже не первый раз принимаем участие в «Металлургических вечерах», нам очень нравится атмосфера на играх, — поделилась впечатлениями главный специалист «НЛМК-Инжиниринг» Евгения Мурашова. — Благодарны компании за то, что она предоставляет возможность собраться всем коллективом вне работы и получить массу положительных эмоций. Каждая игра для нас — праздник!

За победу в финале боролись 10 команд, представляющих разные подразделения комбината. В семи раундах участники продемонстрировали свои знания в металлургии, литературе, кино, архитектуре и музыке. 

— В этом году «Металлургические вечера» продолжают набирать обороты, расширяется география и растет количество участников, – рассказала специалист отдела корпоративной культуры и социальных программ НЛМК Вера Франк. — Команды-финалисты — постоянные участники наших игр, которые обладают обширными знаниями в разных сферах. Поэтому для финала мы придумали вопросы повышенной сложности.

Победителем летней серии игр стала сборная дирекции по персоналу НЛМК и строительно-монтажного треста комбината. Она получила главный приз турнира. 

— В турнире победили благодаря слаженной работе всей команды, вере друг в друга и поддержке. А правильно ответить на вопросы финального тура и вырваться на первое место нам помогли знания, которые мы используем в своей работе, — рассказал Александр Гулевский, руководитель направления аналитики и отчетности строительно-монтажного треста НЛМК.

