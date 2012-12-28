Лишённый прав пьяный водитель мопеда обложил инспекторов ДПС матом

Его ждёт суд за повторную езду в нетрезвом виде и оскорбление полицейских.

Ельчанина ждёт суд по обвинению в повторной пьяной езде (по части второй статьи 264.1 УК) и публичном оскорблении полицейских (по статье 319 УК РФ).«По данным следствия, 9 июля этого года пьяный водитель мопеда был задержан сотрудником ДПС. При проверке документов выяснилось, что нарушитель в декабре 2021 года уже был лишен прав на четыре года за езду в нетрезвом виде, а также имел непогашенную судимость. Не желая быть привлеченным к административной и уголовной ответственностям, мужчина повел себя агрессивно и оскорбил сотрудников полиции грубой нецензурной бранью в присутствии посторонних лиц», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.Мужчина признал вину и раскаялся. За повторную езду в нетрезвом виде ему грозит до трёх лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до 6 лет, за оскорбление сотрудников ДПС — штраф, либо обязательные, либо исправительные работы.