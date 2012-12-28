Все новости
Общество
18
7 минут назад

Под видеонаблюдением окажется большинство избирательных участков Липецка

Без видеокамер останутся только 22 участка, но в них будет осуществляться видеофиксация.

Перед выборами депутатов Липецкого городского Совета камеры наблюдения установят еще в 15 избирательных участках. Таким образом, общее количество участков, оборудованных видеонаблюдением в Липецке, достигнет 173 (всего в городе 195 участков). Об этом рассказали в избирательной комиссии Липецкой области.

— Введется настройка системы. До 1 сентября все будет готово, — рассказал заместитель председателя областной избирательной комиссии Иван Погорелов.

Кроме Липецка выборы депутатов местных советов пройдут в Грязинском, Данковском Добринском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Тербунском, Усманском, Хлевенском и Чаплыгинском округах и районах, и в Ельце.

Камеры наблюдения будут работать в 272 самых крупных избирательных участках (всего в муниципалитетах 438 участков).

К единой региональной платформе видеонаблюдения подключат все 19 территориальных избирательных комиссий, задействованных в проведении сентябрьских выборов. Оборудование на каждом участке смонтировано таким образом, чтобы в режиме нон-стоп фиксировать все моменты избирательного процесса — работу комиссий, происходящее вокруг ящиков для голосования, сейфов хранения документов и т. д.

Вместе с тем в кабинках для голосования камер нет.

На тех участках, где нет системы видеонаблюдения, в дни выборов будет вестись видеофиксация. Записывать происходящее будут, например, веб-камеры, в том числе встроенные в ноутбуки.

— Видеофиксация будет вестись на протяжении всех трех дней голосования, охватывая весь процесс, а не только перемещение бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты и хранение их в ночное время, — сказал Иван Погорелов.

Напомним, выборы пройдут в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября.
