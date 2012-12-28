18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
После жалоб на отсутствие автобусов перевозчика отправили в «чёрный список»
За две недели июля из 618 предусмотренных рейсов перевозчик выполнил только 10.
Как сообщает пресс-служба УФАС, на перевозчика жаловались пассажиры. После поступления жалоб на отсутствие автобусов заказчик проверил исполнение контракта и выявил существенные нарушения. За две недели июля из 618 предусмотренных рейсов перевозчик выполнил только 10. В результате администрация района отказалась от некачественных услуг и обратилась в УФАС.
Антимонопольный орган подтвердил недобросовестность «Добринского АТП» и на два года включил его в реестр недобросовестных исполнителей. В этот период компания не сможет участвовать в торгах.
