Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Происшествия
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
Происшествия
18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
Происшествия
На улице Гагарина будут яблони цвести
Общество
В Липецке закрыли последний пляж
Общество
Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?
Общество
На елецком кладбище разорили могилы
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
Дождливая погода погостит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Читать все
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?
Общество
80-летняя пенсионерка забыла в продуктовой тележке сумку: у неё сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
Липчанку оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление в родительском чате
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, ампутация лишнего пальца и яблони у Быханова сада
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
После жалоб на отсутствие автобусов перевозчика отправили в «чёрный список»
Происшествия
Липчанку обманули мошенники под предлогом пересмотра трудового договора
Происшествия
Липецкие онкологи удалили у женщины 19-килограммовую опухоль
Здоровье
Два человека пострадали в горящей надворной постройке
Происшествия
Читать все
Происшествия
638
42 минуты назад
2

После жалоб на отсутствие автобусов перевозчика отправили в «чёрный список»

За две недели июля из 618 предусмотренных рейсов перевозчик выполнил только 10.

Липецкое УФАС России включило АО «Добринское автотранспортное предприятие» в реестр недобросовестных подрядчиков, а администрация Добринского района расторгла контракт с фирмой на осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам.

Как сообщает пресс-служба УФАС, на перевозчика жаловались пассажиры. После поступления жалоб на отсутствие автобусов заказчик проверил исполнение контракта и выявил существенные нарушения. За две недели июля из 618 предусмотренных рейсов перевозчик выполнил только 10. В результате администрация района отказалась от некачественных услуг и обратилась в УФАС.

Антимонопольный орган подтвердил недобросовестность «Добринского АТП» и на два года включил его в реестр недобросовестных исполнителей. В этот период компания не сможет участвовать в торгах.
автобус
транспорт
0
1
1
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Никита
35 минут назад
Вечером 13.08.25 опять не было крайних рейсов 24-ого маршрута с Сырского Рудника по меньшей мере на 22:43 и 23:04 почему на жалобы других маршрутов есть реакция, а тут все объективно. Мне не нравится как работает 24 в вечернее время так еще и рейсы срывает.
Ответить
Предложение
13 минут назад
Не вводить горожан в заблуждение, а просто отменить эти два крайних рейса официально.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить