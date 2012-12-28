80-летняя пенсионерка забыла в продуктовой тележке сумку: у неё сразу нашлась новая хозяйка

Присвоившей сумку 50-летней женщине теперь грозит до пяти дет колонии за кражу.

80-летняя ельчанка обратилась в полицию с заявлением о краже сумки с деньгами и сотовым телефоном.«5 августа она пошла за продуктами в магазин и забыла в тележке свою дамскую сумку, в которой были 18 500 рублей и сотовый телефон за 2 000 рублей. Вернувшись через несколько минут, пенсионерка сумку ужу не обнаружила. В краже подозревают 50-летнюю ельчанку: найдя чужую сумку, она не обратилась к администрации магазина, а похитила ее. И тут же потратила на продукты 5 500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбужденно уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.