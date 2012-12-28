Все новости
Происшествия
419
сегодня, 09:36
8

80-летняя пенсионерка забыла в продуктовой тележке сумку: у неё сразу нашлась новая хозяйка

Присвоившей сумку 50-летней женщине теперь грозит до пяти дет колонии за кражу.

80-летняя ельчанка обратилась в полицию с заявлением о краже сумки с деньгами и сотовым телефоном.

«5 августа она пошла за продуктами в магазин и забыла в тележке свою дамскую сумку, в которой были 18 500 рублей и сотовый телефон за 2 000 рублей. Вернувшись через несколько минут, пенсионерка сумку ужу не обнаружила. В краже подозревают 50-летнюю ельчанку: найдя чужую сумку, она не обратилась к администрации магазина, а похитила ее. И тут же потратила на продукты 5 500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбужденно уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
кража
0
0
2
1
0

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юрист
2 минуты назад
Ну почему всех пугают несуществующими в судебной практике карами? Если это первый случай кражи, то однозначно суд применит условный срок и не более двух лет. Не сажают за эту мелочь, если не рецидив.
Ответить
Дуся
17 минут назад
Только реальными сроками можно вдолбить в головы наших сограждан- чужое не бери! Даже 3 копейки - это кража.
Ответить
Не
12 минут назад
Нет. Всё зависит и от суммы, и от раскаяния, и от добровольного возмещения. Зачем реальные сроки за мелочь?
Ответить
Илларион
22 минуты назад
Такое ощущение, что предыдущие комментарии оставляли из мест не столь отдалëнных, пытаясь оправдать воровку.
Ответить
Сергей Б
11 минут назад
Абсолютно адекватные комментарии у Р и Павла. А Женщина просто шутит.
Ответить
Женщина
41 минуту назад
Женщина не побоялась взять оставленную вещь и вынести её из магазина. От большого скопления людей То же самое предприняли бы и спецслужбы. Да, сумка могла взорваться, но женщина рискнула собой. А потраченные средства вернёт, конечно. Какой там срок и за что?
Ответить
Р
50 минут назад
Глупые законы. Миллиарды украл ничего как чубайс. Сумку тюрьма. Пусть компенсирует тогда и судить не нужно если потерпевшая согласна.
Ответить
Павел
44 минуты назад
Компенсация 5509 и сверху 1000. И вопрос решён полюбовно. Это практика досудебного соглашения. И-да- не надо быть растеряшей (только не надо сваливать на возраст, это дело каждого)
Ответить
