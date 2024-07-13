«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
669
сегодня, 07:00
5
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Всё самое важное про наступившую среду.
Днём в Липецке 22-24 градуса и наконец-то без существенных осадков.
С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Циолковского, 24, 24/1, 26, 30.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках лесном 1-м, лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.
- ул. Коммунальная, 14а.
Испытают неудобства в указанное время и жители частного сектора на улицах Бородинской, Карбышева, Мешкова, Стасова, в переулке Костенко.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Фрунзе, 90, 93а;
- ул. Чаплыгина;
- пер. Джамбула;
- Садоводчество «Металлург - 6».
В Ссёлках прекратится подача электроэнергии:
- ул. Аллейная;
- ул. Вешенская, 1;
- ул. Космонавтов, 1а;
- ул. Посадская;
- ул. Ракитная;
- ул. Сокольская.
- 15-й микрорайон, 16 - 35б;
- ул. Водопьянова, 23.
Пробки
Заторы у нас, как праздник – каждый день. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.
Левша, ваш выход
Сегодня всемирный День левшей. А ещё – международный день шумящих ракушек. Мы бы назвали его по-другому – день тех, кто думает, что это ракушки шумят при поднесении их к уху.
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:03 устраивает очередной кинопоказ. Смотреть будут легендарную комедию «В джазе только девушки». США, 1959. Режиссёр Билли Уайлер (12+).
Чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки и в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз-бэнда. Рейтинг на «Конопоиске» - 8,4.
Кадр из фильма
В ролях: Мэрилин Монро, Тони Кёртис, Джек Леммон.
Для детей
Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) приглашает в 16:00 на литературно-игровую программу «Нет мудрее головы, нашей совушки-совы» (6+).
Ребятишкам 7-10 лет расскажут, что сова - не просто герой сказок, а настоящий символ мудрости, наблюдательности и тайных знаний. На очередной встрече в лаборатории «#ЗнайЧитай» школьники сыграют в игру «Умная сова», познакомятся с книгой «12 сов» А. Усачёва и Г. Дядиной, примут участие в творческом мастер-классе.
Сроки учебного года
Учебный год 2025/26 уже не за горами, министерство просвещения РФ опубликовало рекомендации, включающие даты его начала и окончания. Если коротко, готовимся к тому, что 1 сентября прозвенит первый звонок, а 26 мая следующего года учебный год завершится.
Работать больше и бесплатно
42% липчан регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Еще 36% сталкиваются с этим иногда т.е. работать больше приходится подавляющему большинству граждан.
При этом лишь 20% соглашаются выполнять задания вне должностной инструкции за дополнительную плану, а 55% - бесплатно. Лишь 5% неукоснительно следят за условиями трудового договора и непрописанные в нём функции выполнять отказываются.
