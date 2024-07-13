Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно

Всё самое важное про наступившую среду.

Днём в Липецке 22-24 градуса и наконец-то без существенных осадков.















Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках лесном 1-м, лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.















Отключение света



С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Сокольская.















Сегодня всемирный День левшей. А ещё – международный день шумящих ракушек. Мы бы назвали его по-другому – день тех, кто думает, что это ракушки шумят при поднесении их к уху.















Чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки и в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз-бэнда. Рейтинг на «Конопоиске» - 8,4.













Кадр из фильма





В ролях: Мэрилин Монро, Тони Кёртис, Джек Леммон.

Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) приглашает в 16:00 на литературно-игровую программу «Нет мудрее головы, нашей совушки-совы» (6+).









Учебный год 2025/26 уже не за горами, министерство просвещения РФ опубликовало рекомендации, включающие даты его начала и окончания. Если коротко, готовимся к тому, что 1 сентября прозвенит первый звонок, а 26 мая следующего года учебный год завершится.















При этом лишь 20% соглашаются выполнять задания вне должностной инструкции за дополнительную плану, а 55% - бесплатно. Лишь 5% неукоснительно следят за условиями трудового договора и непрописанные в нём функции выполнять отказываются.















