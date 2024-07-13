Все новости
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Общество
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
Благоустройство Комсомольского пруда и водоотводного канала застопорилось
Общество
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО местного жителя
Общество
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей
Происшествия
Куда воткнуть деревья на улице Интернациональной?
Общество
В горсовете предложили переделать ограждения мостов в центре Липецка
Общество
Плата за детские сады в Липецке повысится
Общество
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
50-летнюю ельчанку обманули мошенники из «домофонной компании»
Происшествия
Энергоснабжение Сокола и нескольких улиц города восстановят в течении 2,5 часа
Общество
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: убежал от инфаркта, повышение платы за детский сад и где посадят деревья
Общество
Общество
669
сегодня, 07:00
5

Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно

Всё самое важное про наступившую среду.

Дожди утихнут

Днём в Липецке 22-24 градуса и наконец-то без существенных осадков.

DSC0571612.jpg

Отключение воды

С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Циолковского, 24, 24/1, 26, 30.

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках лесном 1-м, лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.

photo_2024-07-13_05-54-49.jpg

С 10:00 до конца ремонта ограничат поставку ресурса:

- ул. Коммунальная, 14а.

Испытают неудобства в указанное время и жители частного сектора на улицах Бородинской, Карбышева, Мешкова, Стасова, в переулке Костенко.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Фрунзе, 90, 93а;
- ул. Чаплыгина;
- пер. Джамбула;

- Садоводчество «Металлург - 6».

В Ссёлках прекратится подача электроэнергии:

- ул. Аллейная;
- ул. Вешенская, 1;
- ул. Космонавтов, 1а;
- ул. Посадская;
- ул. Ракитная;
- ул. Сокольская.

0J2A6236 копия.jpg

С 9:00 до 12:00 погаснет свет на улице Московской, 6; а с 14:00 до 17:00:

- 15-й микрорайон, 16 - 35б;
- ул. Водопьянова, 23.

Пробки

Заторы у нас, как праздник – каждый день. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.


Левша, ваш выход

Сегодня всемирный День левшей. А ещё – международный день шумящих ракушек. Мы бы назвали его по-другому – день тех, кто думает, что это ракушки шумят при поднесении их к уху.

levsha1.jpg

В джазе только…

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:03 устраивает очередной кинопоказ. Смотреть будут легендарную комедию «В джазе только девушки». США, 1959. Режиссёр Билли Уайлер (12+).

Чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки и в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз-бэнда. Рейтинг на «Конопоиске» - 8,4.

vEQo2RKVb0idJQpFYSAIxcV5E3MKSs_original_1615323101.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Мэрилин Монро, Тони Кёртис, Джек Леммон.

Для детей

Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) приглашает в 16:00 на литературно-игровую программу «Нет мудрее головы, нашей совушки-совы» (6+).

25.jpg

Ребятишкам 7-10 лет расскажут, что сова - не просто герой сказок, а настоящий символ мудрости, наблюдательности и тайных знаний. На очередной встрече в лаборатории «#ЗнайЧитай» школьники сыграют в игру «Умная сова», познакомятся с книгой «12 сов» А. Усачёва и Г. Дядиной, примут участие в творческом мастер-классе.

Сроки учебного года

Учебный год 2025/26 уже не за горами, министерство просвещения РФ опубликовало рекомендации, включающие даты его начала и окончания. Если коротко, готовимся к тому, что 1 сентября прозвенит первый звонок, а 26 мая следующего года учебный год завершится.

DSC068472.jpg

Осенние, зимние и летние каникулы должны длится не менее 7-ми дней, а для первоклашек – дополнительные каникулы в феврале на неделю. Долгожданные летние каникулы начнутся 27 мая 2026 года и продлятся до 31 августа 2026 года.

Работать больше и бесплатно

42% липчан регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Еще 36% сталкиваются с этим иногда т.е. работать больше приходится подавляющему большинству граждан.

При этом лишь 20% соглашаются выполнять задания вне должностной инструкции за дополнительную плану, а 55% - бесплатно. Лишь 5% неукоснительно следят за условиями трудового договора и непрописанные в нём функции выполнять отказываются.

u334qcugauereg15zg6bc42uae4gmizh.jpg

Работодатели пользуются покорностью сотрудников, в чем их трудно упрекнуть – «Мне уступают, я не в силах отказаться». При этом SuperJob высказал робкую надежду, что в условиях кадрового голода начальство будет вести себя с подчинёнными более гибко и толерантно. В отношении самих подчинённых даже робких надежд не высказано.

Дорогие липчане! В неспокойное время просто необходимо следить за новостями на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
1
1
0
0
0

Комментарии (5)

Денис
18 минут назад
У меня прабабушка правша, однако внутренние органы расположены зеркально, даже сердце находится с права, а не с лева. Тем наименее на здоровье это не как не отразилось, бабушка умерла а прабабушка ещё жива.
Ответить
Нервная мать
36 минут назад
Скоро работать некому будет, гонор поуменьшится у работодателей.Молодежь с характером, не нравится - уходят сразу, не терпилы.
Ответить
Электорат
38 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
НКВД
39 минут назад
Не работодатели и работники, а хозяева и холопы. Называйте вещи своими именами.
Ответить
Эх
57 минут назад
Про неоплачиваемые переработки в Москве на госслужбе лучше вообще молчать. Ответ один - не нравится, увольняйтесь. Там многое так. Во всяком случае, было.
Ответить
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
