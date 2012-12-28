В Липецкой области поймали двух «зиц-председателей»

Свои услуги они оценивали в весьма скромные суммы.

Жительницу Лебедянского района будут судить за образование фиктивного юридического лица.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в феврале 2022 года дама согласилась зарегистрировать на её имя фирму однодневку, предоставила свой паспорт и другие документы, подписала юридические документы. За это она получила вознаграждение в 5 тысяч рублей.Аналогичное обвинение выдвинуто и 50-летнему липчанину. В 2021 году он согласился выступить в качестве «зиц-председателя» подставной фирмы, став на бумаге её учредителем и генеральным директором. За свои услуги он получил 10 тысяч рублей.Против граждан возбуждено уголовное дело по статье 173.1 УК РФ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.