На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Происшествия
464
сегодня, 09:08
В Липецкой области поймали двух «зиц-председателей»
Свои услуги они оценивали в весьма скромные суммы.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в феврале 2022 года дама согласилась зарегистрировать на её имя фирму однодневку, предоставила свой паспорт и другие документы, подписала юридические документы. За это она получила вознаграждение в 5 тысяч рублей.
Аналогичное обвинение выдвинуто и 50-летнему липчанину. В 2021 году он согласился выступить в качестве «зиц-председателя» подставной фирмы, став на бумаге её учредителем и генеральным директором. За свои услуги он получил 10 тысяч рублей.
Против граждан возбуждено уголовное дело по статье 173.1 УК РФ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.
0
0
1
1
0
Комментарии