Общество
28 минут назад
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Собака напала на девочку 14 февраля.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот случай произошёл 14 февраля этого года в посёлке Ключ Жизни. Девочка возвращалась из школы и её покусала бездомная собака. У девочки остались несколько ран: на правом предплечье, левой ноге и правом бедре. Раны были не очень глубокие, но школьнице пришлось ставить уколы от бешенства и носить повязки. Также школьница была сильно напугана и ей пришлось некоторое время принимать лекарства для купирования тревожного состояния.
