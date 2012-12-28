Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице

Собака напала на девочку 14 февраля.

Суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации Елецкого района в интересах покусанной бездомной собакой 13-летней девочки. Школьнице выплатят компенсацию морального вреда в 50 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот случай произошёл 14 февраля этого года в посёлке Ключ Жизни. Девочка возвращалась из школы и её покусала бездомная собака. У девочки остались несколько ран: на правом предплечье, левой ноге и правом бедре. Раны были не очень глубокие, но школьнице пришлось ставить уколы от бешенства и носить повязки. Также школьница была сильно напугана и ей пришлось некоторое время принимать лекарства для купирования тревожного состояния.