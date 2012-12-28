Все новости
На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
В Тербунском районе похоронили погибшего на СВО 23-летнего парня
Общество
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Погода в Липецке
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
Общество
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера
Происшествия
Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Происшествия
Цены на бензин росли в Липецкой области
Экономика
Следом за акацией в области зацвела вишня
Общество
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Общество
У задолжавшего на содержание сыновей 125 000 рублей грязинца арестовали банковские счета
Общество
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Общество
73
28 минут назад
2

Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице

Собака напала на девочку 14 февраля.

Суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации Елецкого района в интересах покусанной бездомной собакой 13-летней девочки. Школьнице выплатят компенсацию морального вреда в 50 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот случай произошёл 14 февраля этого года в посёлке Ключ Жизни. Девочка возвращалась из школы и её покусала бездомная собака. У девочки остались несколько ран: на правом предплечье, левой ноге и правом бедре. Раны были не очень глубокие, но школьнице пришлось ставить уколы от бешенства и носить повязки. Также школьница была сильно напугана и ей пришлось некоторое время принимать лекарства для купирования тревожного состояния.
Комментарии (2)

Осень странно
2 минуты назад
Всего 50 тысяч?
Странно
15 минут назад
Собака напала именно на эту девочку… а как девочка себя вела? Почему злая собака ни никого больше не напала? Учите детей с добром относиться к животным…
