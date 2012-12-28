Липецкая вечЁрка: разбившаяся девушка, переезд блошиного рынка и фальшивый косметолог

Сегодня, 29 июля, ночью насмерть разбилась на машине 19-летняя девушка, торговцев с блошиного рынка попросили переехать на рынок «Спутник», и в суд направили дело женщины, обвиняемой в приобретении поддельного диплома о медицинском образовании.