Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: самый жаркий день лета и липчанам скоро запретят переезд в Москву?
Общество
В Липецке погибла 19-летняя девушка, врезавшись на машине в столб
Происшествия
Блошиный рынок переедет на рынок «Спутник» в течение августа
Общество
В Липецкой области впервые за долгое время выявлена фальшивая сторублевка
Происшествия
Количество заявлений о банкротстве стремительно растёт
Общество
На сцену липецкого театра драмы выйдет Никита Михалков
Общество
Байкер на трассе «Липецк — Грязи» врезался в «Ладу», которая столкнулась с «Тойотой»
Происшествия
40-летний мужчина проверил меткость и застрелил краснокнижного лебедя
Происшествия
Пенсионерка пострадала в горящей квартире на улице Индустриальной
Происшествия
Косметолог из Грязей купила поддельный диплом и начала делать губы
Здоровье
Читать все
Блошиный рынок переедет на рынок «Спутник» в течение августа
Общество
Косметолог из Грязей купила поддельный диплом и начала делать губы
Здоровье
Байкер на трассе «Липецк — Грязи» врезался в «Ладу», которая столкнулась с «Тойотой»
Происшествия
В столкновении «Хёндая» и «Лады» пострадал 12-летний подросток
Происшествия
В Липецке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство у Нижнего парка
Происшествия
Спасатели сняли троих школьников с крыши
Общество
Липецкая вечЁрка: разбившаяся девушка, переезд блошиного рынка и фальшивый косметолог
Общество
На строительство коммунальных сетей Липецк получит 892 млн рублей кредита от правительства области
Общество
Угонщик взял деньги и бросил машину в поле
Происшествия
Волонтеры НЛМК реализуют 20 проектов
НЛМК Live
Читать все
Общество
308
50 минут назад
2

Липецкая вечЁрка: разбившаяся девушка, переезд блошиного рынка и фальшивый косметолог

Сегодня, 29 июля, ночью насмерть разбилась на машине 19-летняя девушка, торговцев с блошиного рынка попросили переехать на рынок «Спутник», и в суд направили дело  женщины, обвиняемой в приобретении поддельного диплома о медицинском образовании.

Ночью на улице Карла Маркса 19-летняя девушка на «Мазде» не справилась с управлением и врезалась в световую опору.

Прибывшим на место аварии медикам осталось только констатировать ее смерть.

Основной версией аварии считается несоответствие скорости дорожным условиям.

«Молодежь, вы когда будете беречь себя и думать о своих родителях и близких? Хотя машину она вряд ли сама себе купила в таком возрасте. Родителям соболезнование», — написал Вопрос.

«Молодые водители со стажем 0,5-1,5 года самые опасные. Именно в этот период они начинают считать, что стали настоящими асами», — считает Ник.

Городское управление потребительского рынка вновь взялось за блошиный рынок. Его продавцам предложили в августе переехать на рынок «Спутник». Там, правда, торговать придется на платной основе. Но цивилизованно. С охраной, туалетом, местами в павильонах или на прилавках.

Скоро в сквере на Космонавтов появятся таблички с запретом на торговлю. По выходным его будут патрулировать, в том числе наряды полиции. Тех, кто попытается торговать, будут штрафовать и изымать товар. Тех, у кого не будет с собой удостоверяющих личность документов, будут забирать в райотдел полиции для выяснения личности.

Напомним, барахолка на улице Космонавтов существует не один десяток лет. Два год аназад мэрия Липецка подписала контракт на организацию ярмарки с Ассоциацией содействия развитию местных товаропроизводителей и кооперативов области. Тогда же заявлялось, что там будут продавать антиквариат, предметы быта, инструменты, коллекционные товары — марки, открытки, значки, а не ношенную обувь и одежду. Барахолку убрали с красных линий, но с продавцами барахла справиться так и не смогли.

«Наконец-то!» — порадовался Липчанин.

«Кому они мешают. Два дня в неделю стоят всего и то по половине дня. Вещи очень интересные можно найти. Сколько лет живу в том районе — никогда они не мешали. А насчет туалетов и грязи — напротив «Красно-белое», и пивнушка «Барселона» (работает до глубокой ночи). По ночам в этом сквере очень интересные личности. И по утрам еще откисают. А с другой стороны киоски круглосуточные, где после 23.00 вечера вереница машин и в пакетиках черных далеко не лимонад продают людям. А теперь догадайтесь, от кого грязь и кто туалет общественный там сделал», — встал на защиту гость.

«А когда торгашей разгонят с лестниц подземного перехода у рынка, спуститься невозможно?» — поинтересовалась Зинаида Львовна.

Косметолог из Грязей купила поддельный диплом и  начала делать губы. Обман вскрылся, когда одна из клиенток пожаловалась на нее в полицию, из-за некачественных услуг по биоревитализации.

Полицейские обнаружили, что диплом Омского государственного медицинского университета был распечатан на цветном принтере. Косметологу с поддельным дипломом теперь грозит лишение свободы на срок до одного года.

«Офигенно, и это только цветочки! А вот ягодки теперь, пусть проверят все платные клиники и косметические салоны, аптеки. Не удивлюсь, что 50% таких дипломов! Это только цветочки», — считает мельник.

Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +28 до +30 градусов.

В лесах Липецкой области введен третий класс пожарной опасности, предупредили в Лесопожарном центре.

Сотрудники «Зеленхоза» выливают в день на клумбы по 180 кубометров воды.

И обратите внимание, в Елецком районе на автодороге Маяк — Волчье — Крутое — Нижний Воргол — Ключ Жизни с 31 июля по 8 августа будут периодически перекрывать проезд для монтажа пролётных конструкций нового моста в селе Нижний Воргол. Непродолжительные, до часа, остановки движения предполагаются с 10 до 19 часов: 31 июля — четырежды, 1 августа — дважды, 2 августа — дважды, 6 августа — четырежды, 7 августа — четырежды, 8 августа — дважды.


вечЁрка
ДТП
блошиный рынок
косметолог
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Депутаты
12 минут назад
Спокойной ночи нашему сладенькому электорату!
Ответить
Электорат
41 минуту назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить