На строительство коммунальных сетей Липецк получит 892 млн рублей кредита от правительства области
Общество
308
50 минут назад
2
Липецкая вечЁрка: разбившаяся девушка, переезд блошиного рынка и фальшивый косметолог
Сегодня, 29 июля, ночью насмерть разбилась на машине 19-летняя девушка, торговцев с блошиного рынка попросили переехать на рынок «Спутник», и в суд направили дело женщины, обвиняемой в приобретении поддельного диплома о медицинском образовании.
Прибывшим на место аварии медикам осталось только констатировать ее смерть.
Основной версией аварии считается несоответствие скорости дорожным условиям.
«Молодежь, вы когда будете беречь себя и думать о своих родителях и близких? Хотя машину она вряд ли сама себе купила в таком возрасте. Родителям соболезнование», — написал Вопрос.
«Молодые водители со стажем 0,5-1,5 года самые опасные. Именно в этот период они начинают считать, что стали настоящими асами», — считает Ник.
Городское управление потребительского рынка вновь взялось за блошиный рынок. Его продавцам предложили в августе переехать на рынок «Спутник». Там, правда, торговать придется на платной основе. Но цивилизованно. С охраной, туалетом, местами в павильонах или на прилавках.
Скоро в сквере на Космонавтов появятся таблички с запретом на торговлю. По выходным его будут патрулировать, в том числе наряды полиции. Тех, кто попытается торговать, будут штрафовать и изымать товар. Тех, у кого не будет с собой удостоверяющих личность документов, будут забирать в райотдел полиции для выяснения личности.
Напомним, барахолка на улице Космонавтов существует не один десяток лет. Два год аназад мэрия Липецка подписала контракт на организацию ярмарки с Ассоциацией содействия развитию местных товаропроизводителей и кооперативов области. Тогда же заявлялось, что там будут продавать антиквариат, предметы быта, инструменты, коллекционные товары — марки, открытки, значки, а не ношенную обувь и одежду. Барахолку убрали с красных линий, но с продавцами барахла справиться так и не смогли.
«Наконец-то!» — порадовался Липчанин.
«Кому они мешают. Два дня в неделю стоят всего и то по половине дня. Вещи очень интересные можно найти. Сколько лет живу в том районе — никогда они не мешали. А насчет туалетов и грязи — напротив «Красно-белое», и пивнушка «Барселона» (работает до глубокой ночи). По ночам в этом сквере очень интересные личности. И по утрам еще откисают. А с другой стороны киоски круглосуточные, где после 23.00 вечера вереница машин и в пакетиках черных далеко не лимонад продают людям. А теперь догадайтесь, от кого грязь и кто туалет общественный там сделал», — встал на защиту гость.
«А когда торгашей разгонят с лестниц подземного перехода у рынка, спуститься невозможно?» — поинтересовалась Зинаида Львовна.
Косметолог из Грязей купила поддельный диплом и начала делать губы. Обман вскрылся, когда одна из клиенток пожаловалась на нее в полицию, из-за некачественных услуг по биоревитализации.
Полицейские обнаружили, что диплом Омского государственного медицинского университета был распечатан на цветном принтере. Косметологу с поддельным дипломом теперь грозит лишение свободы на срок до одного года.
«Офигенно, и это только цветочки! А вот ягодки теперь, пусть проверят все платные клиники и косметические салоны, аптеки. Не удивлюсь, что 50% таких дипломов! Это только цветочки», — считает мельник.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +28 до +30 градусов.
В лесах Липецкой области введен третий класс пожарной опасности, предупредили в Лесопожарном центре.
Сотрудники «Зеленхоза» выливают в день на клумбы по 180 кубометров воды.
И обратите внимание, в Елецком районе на автодороге Маяк — Волчье — Крутое — Нижний Воргол — Ключ Жизни с 31 июля по 8 августа будут периодически перекрывать проезд для монтажа пролётных конструкций нового моста в селе Нижний Воргол. Непродолжительные, до часа, остановки движения предполагаются с 10 до 19 часов: 31 июля — четырежды, 1 августа — дважды, 2 августа — дважды, 6 августа — четырежды, 7 августа — четырежды, 8 августа — дважды.
0
0
0
0
0
Комментарии (2)