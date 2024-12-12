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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: самый жаркий день лета и липчанам скоро запретят переезд в Москву?

Всё самое главное про наступивший вторник.

Жара до 30

В Липецке станет ещё жарче, воздух прогреется до 28-30 градусов, день пройдёт преимущественно без осадков.

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День помады и самый жаркий день в году

Сегодня в православной традиции отмечают Финогеев (Афиногенов) день – в честь священномученика Афиногена и его десяти учеников, принявших смерть за веру во время гонений на христиан в городе Севастии (на территории современной Турции) в 311 году. Считается, что к этому дню лето достигает своей самой жаркой погоды.

А ещё сегодня – День персика и международный День губной помады. И международный День тигра.

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День полосатого хищника тоже сегодня

Отключение воды

С10:00 до завершения работ перекроют холодную воду:

- ул. 9 мкр, 1, 2, 3, 8, 11, 12, 14, 14б, 19, 15, 17, 20, 20в, 21, 21а, 22;
- ул. Космонавтов, 100, 102, 104, 106, 108, 110а;
- ул. Московская, 43, 45, 47, 49/1, 51, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59, 61в, 61д, 67, 71;
- ул. Папина, 6, 8.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Б.Хмельницкого, Днепровской, Донецкой, Достоевского, Загородной, Западной, Крылова, Луговой, Макаренко, Пестеля, Рылеева, Товарищеской, Фабрициуса, Чернозёмной.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 300-летия флота России, 2, 7;
- ул. Адмирала Апраксина, 51;
- ул. Аллейная;
- ул. Алексея Мартынова, 1-19;
- ул. Барковского;
- ул. Братьев Сенявиных, 17, 19, 21, 23;
- ул. В. Высоцкого, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 5;
- ул. Вешенская, 1;
- ул. Жемчужная, 22, 23, 24, 28, 38, 9;
- ул. Заповедная;
- ул. Знаменская, 6, 11, 15;
- ул. Индустриальная;
- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100;
- пр-т Победы, 101, 103, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95;
- пер. Благодатный, д. 1д, 1е, 2а, 5.

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В это же время обесточат большую часть села Ссёлки, садоводческие товарищества «Металлург-6», «Цементник».

Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


Два подхода к кино

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) решили фундаментально подойти к киноискусству и в 19:00 начнут лекцию по «Кино и психология: почему мы сопереживаем героям» (16+).

А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) решили просто посмотреть хороший фильм. В 19:01 начнётся очередное заседание клуба «Истина в кине», на котором посмотрят и обсудят знаменитую чёрную комедию «Большой Лебовски». США, Великобритания, 1998. Режиссёры Джоэл и Итог Коэны (18+).

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Кадр из фильма

А вы знали, что знаменитый фильм провалился в прокате? По горячим следам многие не оценили неспешный темп картины и нестандартную философию Чувака. А сейчас его обожают миллионы. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.

В ролях: Джефф Бриджес, Джо Гудман, Джулианна Мур.

Лекция

А по соседству в «Библиотеке» в 19:01 свою новую лекцию прочитает липецкий искусствовед Андрей Ломоносов. Он продолжает двигаться по изучении искусства Польши и сегодня темой его повествования станет «Польская архитектура и скульптура 1890–1910-х гг.» (16+).

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Андрей Ломоносов

Книги

«Библиотека» сегодня безусловный культурный лидер Липецка. Можете заглянуть туда вечером, чтобы в 19:04 принять участие в заседании клуба «Книжное похмелье». Обсуждать будут роман Германа Гессе «Игра в бисер» (18+).

Классика сюрреализма. Роман написан от имени историка далёкого будущего из страны Кастилии, которая собрала деятелей мировой культуры и науки. Главным достижением Касталии является «игра в бисер» — сложная, многогранная система, включающая в себя различные дисциплины: музыку, математику, астрономию, философию. Книга о самоопределении, смысле жизни, поиске исторической преемственности.

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Вход для книголюбов свободный.

«Вот тебе, бабушка…»

Довольно много липчан поддерживают идею о выдаче семейной ипотеки только по месту прописки. Эта инициатива сейчас обсуждается и ведёт к тому, что липчанин, не сможет взять льготный займ под 6%, например, в Москве.

Согласно опросу SuperJob, поддерживают идею 26% липчан в соответствие с принципом «Где родился — там и пригодился». Смелые и гордые липецкие мужчины одобряют инициативу гораздо чаще женщин 29% против 19% соответственно. Против выступают 50%.

Что-то похожее в нашей стране уже было. В 1592 году предкам тех, кто сейчас одобряет инициативу, отменили возможность перехода от одного помещика к другому (за неделю до и неделю после 26 ноября), в связи с чем родилась пословица «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Кстати, ту меру вводили, как временную в очередной сложный период для государства. Временной она была более полувека, а в 1649 году её закрепили Соборным уложением (чем-то вроде конституции того времени). Возможно, кто-то из авторов закона даже произнёс: «Прошу отнестись с пониманием».

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К. Лебедев «Крестьянин уезжает», 1890 г.

Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (6)

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Все в куче
7 минут назад
Ипотека, Москва, Юрьев день.
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Липчанин
14 минут назад
Хорошая инициатива. Давно надо было это сделать. Только при чем тут Юрьев день?)))
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игорь
15 минут назад
Липчанам скоро запретят переезд в Москву? Где хоть слово про эту тему ?
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Зоркий
28 минут назад
Бред с ипотекой: где хочу, там и живу!
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ZZZZ
8 минут назад
Ну хотите льготную ипотеку пропишитесь на новом месте, либо берите обычную. Это конечно если льготную субсидирует регион места жительства, а если федеральный бюджет - то конечно глупость.
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Электорат
сегодня, 07:50
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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