Статистика: за неделю в Липецкой области подешевели овощи, подорожали яйца, сахар и соль

Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 15 по 21 июля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Овощи и корнеплоды заметно скинули цену на прошлой неделе – лидером стала свекла (-23,34%). Сахар с приходом сезона заготовок немного подорожал, чуть выше стала стоимость соли и яиц.

Свинина и куры стали дороже на прошлой неделе в Липецкой области. Выросли в цене мороженая рыба, мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, сметана, творог, яйца, сахар, соль, мука, ржаной хлеб, гречка, вермишель, помидоры, яблоки и водка. На все продукты из перечня цены увеличились менее, чем на один процент.

Куда заметнее оказалось недельное снижение цены практически на все на овощи. Так, свекла подешевела сразу на 23,34%, огурцы – на 11,86, картофель – на 11,67%, капуста – на 10,14%. Морковь потеряла в цене 7,33%, а лук – 7%. Стоимость сухих молочных смесей для детского питания снизилась на 2,01%. Менее одного процента подешевели сливочное и подсолнечное масло, сыр, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия, пшеничный хлеб, рис. Недельная инфляция не затронула баранину и говядину.

Среди непродовольственных товаров подорожали за неделю детские футболки, женские эластичные колготки, кроссовки для взрослых, туалетное мыло, зубная паста, сигареты и туалетная бумага. Стали дешевле стиральный порошок, шампунь, зубные щетки, спички, сухие корма для животных. Без изменений остались цены на джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, мужские футболки и носки, детские кроссовки, хозяйственное мыло.

Среди услуг подорожала на 3,66% мойка легкового автомобиля.