В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Происшествия
669
сегодня, 16:15
4
Прокуратура заступилась за фасовщиц зелени, не получавших вовремя зарплату
Прокуратура Добровского района восстановила права работниц сельхозкооператива.
Прокурор района Вадим Ященко добился через суд признания трудовых отношений и взыскания с работодателя 170 тысяч рублей задолженности по зарплате. Суд также обязал кооператив произвести все положенные отчисления в социальные фонды и налоговые органы.
0
0
3
7
1
Комментарии (4)