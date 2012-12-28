Прокуратура заступилась за фасовщиц зелени, не получавших вовремя зарплату

Прокуратура Добровского района восстановила права работниц сельхозкооператива.

Прокуратура Добровского района пресекла нарушения трудовых прав двух жительниц Липецка, работавших на сельскохозяйственном перерабатывающем кооперативе. Проверка установила, что кооператив, зарегистрированный в Добровском округе, с 2023 года не оформлял с сотрудницами трудовые договоры. Женщины, занимавшиеся фасовкой зелени на арендованном складе в Липецке, не получили зарплату за декабрь 2024 года, а за октябрь и ноябрь им выплатили лишь часть положенных средств.Прокурор района Вадим Ященко добился через суд признания трудовых отношений и взыскания с работодателя 170 тысяч рублей задолженности по зарплате. Суд также обязал кооператив произвести все положенные отчисления в социальные фонды и налоговые органы.