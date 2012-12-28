Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
17-летняя ельчанка оформила на мать кредит и едва не перевела 957 000 рублей мошенникам
Происшествия
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49 минут назад
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17-летняя ельчанка оформила на мать кредит и едва не перевела 957 000 рублей мошенникам
Девочка одумалась в последний момент. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.
Но студентка не смогла зайти в личный кабинет портала. Тогда звонивший предложил сменить пароль, включив при этом демонстрацию экрана. Через несколько минут девочке на телефон пришел код, мошенник его увидел и попросил назвать еще и номер СНИЛС. Девушка прервала разговор.
Потом ей начали поступать звонки с угрозами от сотрудников «Госуслуг» и «Росгоснадзора». Девушке сообщили, что ей грозит уголовная ответственность за несоблюдение инструкций и убедили взять телефон матери и оформить кредит на максимально возможную сумму.
Как только 957 000 рублей поступили на счет матери, мошенники рекомендовали все перевести на «безопасный» счет. Но в этот момент девочка поняла, что ее обманывают, и рассказала о случившемся матери.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части третьей статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».
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