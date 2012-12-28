17-летняя ельчанка оформила на мать кредит и едва не перевела 957 000 рублей мошенникам

Девочка одумалась в последний момент. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

57-летняя ельчанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, на мобильный телефон 17-летней дочери женщины через мессенджер поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником школы, в которой ранее училась девочка. Мужчина сказал, что она забыла обновить данные на портале «Госуслуги» о месте обучения и предложил заполнить необходимую информацию.Но студентка не смогла зайти в личный кабинет портала. Тогда звонивший предложил сменить пароль, включив при этом демонстрацию экрана. Через несколько минут девочке на телефон пришел код, мошенник его увидел и попросил назвать еще и номер СНИЛС. Девушка прервала разговор.Потом ей начали поступать звонки с угрозами от сотрудников «Госуслуг» и «Росгоснадзора». Девушке сообщили, что ей грозит уголовная ответственность за несоблюдение инструкций и убедили взять телефон матери и оформить кредит на максимально возможную сумму.Как только 957 000 рублей поступили на счет матери, мошенники рекомендовали все перевести на «безопасный» счет. Но в этот момент девочка поняла, что ее обманывают, и рассказала о случившемся матери.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части третьей статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».