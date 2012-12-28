Студент нашёл банковскую карту пенсионерки и потратил с неё почти пять тысяч рублей

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

11 апреля в Ельце в полицию обратилась 61-летняя пенсионерка: она потеряла банковскую карту, после чего со счёта начали списывать деньги. В краже подозревают 25-летнего студента.«Парень нашёл карту и решил оставить её себе. В тот же день в нескольких торговых точках Ельца он оплатил товары, используя карту пенсионерки. Всего он потратил 4991 рубль. Студент полностью признал вину полностью, раскаялся и пообещал возместить ущерб», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Действия подозреваемого квалифицированы по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счёта», санкции которой — до шести лет лишения свободы.