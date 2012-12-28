Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
17-летняя ельчанка оформила на мать кредит и едва не перевела 957 000 рублей мошенникам
Происшествия
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сегодня, 13:43
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Студент нашёл банковскую карту пенсионерки и потратил с неё почти пять тысяч рублей
Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
«Парень нашёл карту и решил оставить её себе. В тот же день в нескольких торговых точках Ельца он оплатил товары, используя карту пенсионерки. Всего он потратил 4991 рубль. Студент полностью признал вину полностью, раскаялся и пообещал возместить ущерб», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
Действия подозреваемого квалифицированы по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счёта», санкции которой — до шести лет лишения свободы.
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