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сегодня, 14:41
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Самые высокие зарплаты в Липецкой области — в металлургии

Липецкая область стала 38-й в рейтинге РИА Новости регионов с самыми высокими зарплатами в отраслях. 

Ведущей отраслью в регионе названа металлургия со средней зарплатой 102 тысячи рублей. РИА Новости также отмечает, что в Липецкой области зарплаты за год увеличились на 23,8%, и это стало наибольшим приростом среди регионов, а в целом прирост зарплаты более чем на 20% наблюдался еще в 21-м регионе.

Для ранжирования рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. В целом по стране наиболее высокие оклады традиционно в добыче нефти и газа. Из 89 регионов РФ эта отрасль стала лидирующей по доходам сотрудников в 27 субъектах. Второй по представленности стала сфера IT. Самые высокие зарплаты она обеспечивает в 12 регионах страны. Закрывает топ-3 по представленности — госслужба. Высокими зарплатами эта сфера характеризуется в восьми регионах России. 

В целом по итогам 2024 года зарплаты в самых высокооплачиваемых отраслях превысили 100 тысяч рублей в месяц в 39 регионах против 29 годом ранее. Тройку лидеров составили Сахалинская область со средними зарплатами 317 тысяч рублей в отрасли «добыча нефти и газа», Москва с зарплатами 302 тысячи в отрасли «финансовые услуги» и ЯНАО с зарплатами 244 тысячи также в добыче нефти и газа. Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия (54 тысячи), Ингушетия (57 тысяч), Чечня(60 тысяч). Во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют занятые на госслужбе.

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Комментарии (2)

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Mikl
8 минут назад
Простые работяги дальнобойщики получают 300-500 тысяч, а работяги на заводе 65тысяч.
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гость
33 минуты назад
Менеджеры получают от 1000 000 миллиона, работяги- 65, а средняя - 105.
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