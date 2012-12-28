Самые высокие зарплаты в Липецкой области — в металлургии

Липецкая область стала 38-й в рейтинге РИА Новости регионов с самыми высокими зарплатами в отраслях.



Ведущей отраслью в регионе названа металлургия со средней зарплатой 102 тысячи рублей. РИА Новости также отмечает, что в Липецкой области зарплаты за год увеличились на 23,8%, и это стало наибольшим приростом среди регионов, а в целом прирост зарплаты более чем на 20% наблюдался еще в 21-м регионе.Для ранжирования рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. В целом по стране наиболее высокие оклады традиционно в добыче нефти и газа. Из 89 регионов РФ эта отрасль стала лидирующей по доходам сотрудников в 27 субъектах. Второй по представленности стала сфера IT. Самые высокие зарплаты она обеспечивает в 12 регионах страны. Закрывает топ-3 по представленности — госслужба. Высокими зарплатами эта сфера характеризуется в восьми регионах России.В целом по итогам 2024 года зарплаты в самых высокооплачиваемых отраслях превысили 100 тысяч рублей в месяц в 39 регионах против 29 годом ранее. Тройку лидеров составили Сахалинская область со средними зарплатами 317 тысяч рублей в отрасли «добыча нефти и газа», Москва с зарплатами 302 тысячи в отрасли «финансовые услуги» и ЯНАО с зарплатами 244 тысячи также в добыче нефти и газа. Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия (54 тысячи), Ингушетия (57 тысяч), Чечня(60 тысяч). Во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют занятые на госслужбе.