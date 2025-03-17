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В мире
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51 минуту назад
Российских туристов в Таиланде атаковали клещи
Семью из Санкт-Петербурга атаковали клещи в Таиланде. У женщины обнаружили боррелиоз.
По информации издания, семья туристки стала жертвой нападений клещей на Пхукете, при этом изначально укус обнаружили у ее сына.
«На следующее утро с жуткими болями в шее, ухе, виске и в плече проснулась мать ребенка. У женщины заболела голова, ее бросало то в холод, то в жар», — говорится в публикации.
После этого клещи вновь покусали ее сына, а также дочь женщины, всего за время отпуска члены семьи насчитали около 11 укусов. В тайском госпитале клещей удалили, для профилактики боррелиоза туристам предложили выпить антибиотик.
Как пишет Телеграм-канал, местные медики заверили, что энцефалит у них не распространен. При этом после возвращения в Петербург у женщины обнаружили антитела к боррелиозу и назначили антибактериальную терапию.
Уточняется, что клещи в Таиланде активны круглый год, их становится больше в самые влажные периоды. При этом на случаи укусов клещей российские туристы жалуются еще с января.
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