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51 минуту назад

Российских туристов в Таиланде атаковали клещи

Семью из Санкт-Петербурга атаковали клещи в Таиланде. У женщины обнаружили боррелиоз.

Российские туристы столкнулись со случаями укусов клещей в Таиланде, в частности, отдыхавшая в стране жительница Санкт-Петербурга заразилась боррелиозом, — пишет «Российская газета» со ссылкой она Telegram-канал SHOT.

По информации издания, семья туристки стала жертвой нападений клещей на Пхукете, при этом изначально укус обнаружили у ее сына.

«На следующее утро с жуткими болями в шее, ухе, виске и в плече проснулась мать ребенка. У женщины заболела голова, ее бросало то в холод, то в жар», — говорится в публикации.

После этого клещи вновь покусали ее сына, а также дочь женщины, всего за время отпуска члены семьи насчитали около 11 укусов. В тайском госпитале клещей удалили, для профилактики боррелиоза туристам предложили выпить антибиотик.

Как пишет Телеграм-канал, местные медики заверили, что энцефалит у них не распространен. При этом после возвращения в Петербург у женщины обнаружили антитела к боррелиозу и назначили антибактериальную терапию.

Уточняется, что клещи в Таиланде активны круглый год, их становится больше в самые влажные периоды. При этом на случаи укусов клещей российские туристы жалуются еще с января.
клещи
здоровье
туризм
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