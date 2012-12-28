Попавшийся на пьяной езде водитель успел продать машину до конфискации, но от наказания это его не спасло
В России
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сегодня, 15:15
В Подмосковье число жертв атаки беспилотников выросло до трёх
В Московской области скончался ещё один пострадавший в результате атаки беспилотников ВСУ.
Ранее она сообщала, что в результате атаки один мужчина скончался на месте, другой — умер в больнице г. Видное.
Обе жертвы работали в «Мираторге» в Домодедово. Компания выплатит семьям погибших сотрудников по 1,5 млн рублей.
Кроме того, от пожара и взрыва беспилотников получили повреждения порядка 40 автомобилей сотрудников.
Чиновница выразила искренние соболезнования родным и близким погибших.
Всего в результате массированного налета дронов на Московскую область травмы различной степени тяжести получили более 10 жителей, включая детей.
Губернатор Андрей Воробьев объявил, что семьи погибших и пострадавшие получат материальную помощь.
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