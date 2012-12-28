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сегодня, 15:15

В Подмосковье число жертв атаки беспилотников выросло до трёх

В Московской области скончался ещё один пострадавший в результате атаки беспилотников ВСУ.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала в своем Телеграм-канале, что в Домодедовской больнице скончался третий пострадавший в результате атаки беспилотников.

Ранее она сообщала, что в результате атаки один мужчина скончался на месте, другой — умер в больнице г. Видное.

Обе жертвы работали в «Мираторге» в Домодедово. Компания выплатит семьям погибших сотрудников по 1,5 млн рублей.

Кроме того, от пожара и взрыва беспилотников получили повреждения порядка 40 автомобилей сотрудников.

Чиновница выразила искренние соболезнования родным и близким погибших.

Всего в результате массированного налета дронов на Московскую область травмы различной степени тяжести получили более 10 жителей, включая детей.

Губернатор Андрей Воробьев объявил, что семьи погибших и пострадавшие получат материальную помощь.


беспилотники
атака
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