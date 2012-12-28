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Общество
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31 минуту назад
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Мэрия пока не заказала «Зеленхозу» посадку ни одного нового дерева
Меж тем с начала года в Липецке уже снесли сто мертвых деревьев.
Температура около нуля может повредить флоре. В липецком «Зеленхозе» говорят, что бесснежная зима оставит почву без запасов влаги, а отсутствие морозов гарантируют бурное весеннее размножение насекомых-вредителей. Так что зеленый фонд города, сокращающийся в последние годы как шагреневая кожа, может понести существенные потери. А на его восстановление у мэрии нет средств: 149-миллионным контрактом этого года с управлением главного смотрителя мэрии не предусмотрена посадка ни одного нового дерева! А меж тем уже в январе в Липецке снесли 100 мертвых деревьев.
В прошлом году в Липецке МУП «Зеленхоз» посадил как никогда много деревьев. С учетом выкупа саженцев Фондом «Милосердие» Новолипецкого комбината, озеленения мест благоустройства и компенсационных посадок взамен вырубок застройщиков — порядка трех тысяч (по муниципальному контракту из них — 1800).
В АО «Зеленхоз» надеются, что городская администрация найдет возможность выделить дополнительные средства на посадку новых деревьев — тысячи саженцев ждут пересадки в питомнике бывшего МУПа. Но этого может и не случиться — весной, очевидно, придется сокращать расходы муниципалитета в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.
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