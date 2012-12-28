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31 минуту назад
4

Мэрия пока не заказала «Зеленхозу» посадку ни одного нового дерева

Меж тем с начала года в Липецке уже снесли сто мертвых деревьев.

Вчера в Москве, по мнению синоптиков, наступила климатическая весна.

Температура около нуля может повредить флоре. В липецком «Зеленхозе» говорят, что бесснежная зима оставит почву без запасов влаги, а отсутствие морозов гарантируют бурное весеннее размножение насекомых-вредителей. Так что зеленый фонд города, сокращающийся в последние годы как шагреневая кожа, может понести существенные потери. А на его восстановление у мэрии нет средств: 149-миллионным контрактом этого года с управлением главного смотрителя мэрии не предусмотрена посадка ни одного нового дерева! А меж тем уже в январе в Липецке снесли 100 мертвых деревьев.

В прошлом году в Липецке МУП «Зеленхоз» посадил как никогда много деревьев. С учетом выкупа саженцев Фондом «Милосердие» Новолипецкого комбината, озеленения мест благоустройства и компенсационных посадок взамен вырубок застройщиков — порядка трех тысяч (по муниципальному контракту из них — 1800).

В АО «Зеленхоз» надеются, что городская администрация найдет возможность выделить дополнительные средства на посадку новых деревьев — тысячи саженцев ждут пересадки в питомнике бывшего МУПа. Но этого может и не случиться — весной, очевидно, придется сокращать расходы муниципалитета в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.
Зеленхоз
озеленение
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Комментарии (4)

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allex
8 минут назад
на улице Ковалева, после письменного обращения, уже 5 лет обещают спилить мертвые деревья, грозящие упасть на проезжую часть, каждый год назначают (вроде как) комиссию, и каждый раз присылают отписку о переносе на следующий год Катастрофа
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-
10 минут назад
Не зеленхозом единым. Воронеж поможет.
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'Бомж
18 минут назад
Утвердили бюджет , опять в глухие немые века возвращаемся.
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Девятый
18 минут назад
Во "бабло рубят"...в каком-то "Зеленхозе",ещё и "с комбинатом" "делятся"...
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