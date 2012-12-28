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За долг по алиментам в 172 тысячи рублей липчанин отправился в колонию на два с половиной года
Происшествия
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36 минут назад
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За долг по алиментам в 172 тысячи рублей липчанин отправился в колонию на два с половиной года
К моменту вынесения приговора у мужчины уже было условное наказание.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина выслушал приговор за неоднократную неуплату алиментов (по части 1 статьи 157 УК РФ). Непосредственно за это липчанин получил семь месяцев лишения свободы. Но при этом ему было отменено условное осуждение по двум предыдущим приговорам — за угон машины и грабежи с применением насилия. Поэтому по совокупности приговоров липчанин получил 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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