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Происшествия
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сегодня, 21:19
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Двоих участников стрельбы у пивбара на Депутатской оштрафовали на 40 000 рублей
Травматическое оружие конфисковано.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 20-летнего и 34-летнего липчан привлекли к административной ответственности по части второй статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенном пункте».
Напомним, стрельба у бара «Бархат» раздалась поздно вечером 8 ноября во время массовой драки. Сотрудники Росгвардии задержали двоих участников побоища, у одного из них они нашли травматическое оружие.
Участники конфликта в суде вину признали и попросили назначить минимальное наказание.
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