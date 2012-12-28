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сегодня, 21:19
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Двоих участников стрельбы у пивбара на Депутатской оштрафовали на 40 000 рублей

Травматическое оружие конфисковано.

Участники стрельбы у пивбара «Бархат» на улице Депутатской привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 40 000 рублей. Травматическое оружие у них конфисковали.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 20-летнего и 34-летнего липчан привлекли к административной ответственности по части второй статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенном пункте».

Напомним, стрельба у бара «Бархат» раздалась поздно вечером 8 ноября  во время массовой драки.  Сотрудники Росгвардии задержали двоих участников побоища, у одного из них они нашли травматическое оружие

Участники конфликта в суде вину признали и попросили назначить минимальное наказание.

стрельба
конфликт
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Комментарии (2)

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Сначала новые
сто пудово
12 минут назад
свои в суде или следоки!
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Андрей
20 минут назад
Видимо чьи то дети со связями. Тут сосед штраф не уплатил по незнанию за превышение и трое суток ареста...
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