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Общество
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сегодня, 13:10
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«Ты либо магазин по продаже пива, либо общепит!»
Областное управление потребрынка и ценовой политики предлагает владельцам «наливаек» определиться с форматом торговли пива на разлив.
В многочисленных комментариях к этой новости мнения читателей GOROD48 разделились от саркастического «Очередной запрет по просьбам трудящихся» до «Пивнушки — место встречи деклассированных элементов».
Мы попросили прокомментировать законопроект одного из его разработчиков, заместителя начальника областного управления потребрынка и ценовой политики Алексея Ларина. И первое, о чем мы его спросили, — о смысле этого нового закона?
Алексей Ларин сказал, что запрет «наливаек» в Липецкой области — это возможность воспользоваться федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», принятым еще в феврале этого года:
— Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования в сфере розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Он позволяет субъектам вводить требования и ограничения к бизнесу в целях защиты права граждан на достойные условия проживания и отдых. Я не раз видел по роду своей деятельности, во что превращаются подъезды тех домов, в которых продают пиво на разлив, видел и сами «наливайки», на полу которых были мусор и неприятные следы жизнедеятельности клиентов этих заведений. Жильцы домов, в которых находятся эти «наливайки», главным образом пожилые люди и семьи с маленькими детьми, часто жалуются поведение посетителей пивных, на утренний и вечерний шум при разгрузке и загрузке металлических кег с пивом. Кстати, этот федеральный закон лоббировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. При его подготовке был проведен соцопрос в разных регионах страны и за запрет «наливаек» высказалось 79% опрошенных.
В Липецке, по данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики, работают около 150 магазинов, торгующих разливным пивом. Что делать их собственникам после 1 марта следующего года, если закон о «наливайках» вступил в силу?
— Есть много путей. Можно переехать в пустующие торговые центры. Можно арендовать помещения в отдельно стоящих зданиях коммерческого назначения. Можно вместо точки по продаже пива открыть пункт выдачи товаров, купленных в маркетплейсах. Можно, наконец, перепрофилироваться в предприятия общепита. В общем, определится. Ты либо магазин по продаже пива, либо общепит! А то сейчас «наливайки» днем работают как магазины, а вечером — как общепит. Сейчас «наливайки» мимикрируют под общепит, чтобы избежать ограничений на продажу пива после 21 часа. По нашему законопроекту, в многоквартирных домах предприятия общепита могут работать с 8 до 23 часов при условии наличия отдельной кухни площадью не менее 10 квадратных метров и 20 посадочных мест в зале обслуживания, — ответил Алексей Ларин.
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