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Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
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В России
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16 минут назад
Обломки беспилотника влетели в поезд в Воронежской области
Обломки дрона сильно повредили лобовое стекло локомотива. Также на кадрах видео видно горящие обломки БПЛА, которые несколько раз взорвались. По словам очевидцев ЧП, никто из пассажиров поезда и сотрудников РЖД не пострадал.
Из-за падения беспилотника были задержаны несколько поездов. Обломки оборвали контактные сети, которые восстановили спустя несколько часов.
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