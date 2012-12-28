«Металлург» приглашает болельщиков сыграть в футбол

В последний день года на стадионе пройдут традиционные соревнования.

Чтобы успеть сыграть со своими кумирами, любителям футбола придется поторопиться – матч «Металлурга» против болельщиков будет открывать соревнования и стоит в календаре первым. Затем всем командам предстоит провести ещё по 4 игры, победителя выявят по круговой системе. В турнире также участвуют дублёры «Металлурга», сборная тренеров ОК СШОР, команда областного управления по физкультуре с спорту «Дружба».





Отстаивать титул будет липецкий «Сокол» - чемпион области последних 5-ти лет и победитель 3-х подряд новогодних турниров.









Эти соревнования - не просто спорт, а неформальное праздничное общение



Турнир «Липецк – столица футбола» - добрая новогодняя традиция «сталеваров». Он устоял даже в период управленческого безвременья в 2021-23 гг, когда его планировали упразднить. Сейчас неформальное общение футболистов и их поклонников обрело второе дыхание. В прошлом году участников и болельщиков поили горячим чаем и угощали бутербродами с колбасой.











31 декабря можно провести по разному, «Металлург» предлагает – на футбольном поле.VIII новогодний турнир «Липецк – столица футбола» начнётся в заключительный день года с 11:00 на так называемых верхних полях Центрального стадиона «Металлург» (за Западной трибуной, со стороны улицы Барашева).Тренером липецкой «торсиды» выступит специалист по работе с болельщиками ФК «Металлург» Геннадий Сапронов. Он и определит состав команды, но главная задача – дать поиграть всем пришедшим.