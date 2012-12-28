ФКР Липецкой области в 2025 году увеличит расходы на капремонт на 900 миллионов рублей

в то время как ежемесячный взнос на него вырастет всего на рубль.



В преддверии новогодних праздников GOROD48 задал несколько вопросов и.о. генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Сергею Якунину.— В этом году сделано много хороших дел. Капитальные ремонты завершены в 256 домах. Если говорить о видах работ, то наши подрядчики поменяли на новые 161 лифт, обновили кровлю на 115 домах и поменяли инженерные коммуникации еще в 260 жилых зданиях. Также новый внешний вид приобрели 62 дома — на них появились новые фасады, в том числе утепленные вентилируемые. Было выполнено работ на 3,4 миллиарда рублей. Благодаря всему этому улучшились условия проживания у 55 тысяч человек.Отдельно хотелось бы отменить, что в этом году прошел капитальный ремонт в четырех домах, на первых этажах которых находятся поликлиники — на улицах Советской, Пушкина и Тамбовской в Липецке. Мы постарались тем самым минимизировать неудобства горожан, которым иначе пришлось бы пережить масштабные ремонты дважды. Также это было целесообразно потому, что у многоэтажек и объектов здравоохранения — общие инженерные коммуникации. Удобнее и быстрее было обновлять их параллельно.— Эту практику можно назвать успешной. Банковское сопровождение исключает нецелевое использование денежных средств и облегчает контроль за соблюдением бюджета проекта. При таком подходе подрядной организации открывают обособленный счет в банке, куда Фонд направляет платежи. Банк, в свою очередь, проверяет документацию на соответствие договора, проводит платежи и передает в ФКР сведения о выполнении работ.— Есть минимальный перечень работ, который выполняют в многоквартирном доме. В него входит замена окон, дверей, ремонт входных групп и так далее. Этот перечень формируется на основании обследования технического состояния дома. Поэтому в кирпичных домах проводится частичный ремонт кирпичной кладки, восстановление с ней выветренных швов. В оштукатуренных домах восстанавливается их внешнее покрытие. В панельных – проводится ремонт межпанельных швов, а при необходимости - восстановление защитного слоя бетонных конструкций.Для проведения дополнительных работ, например, утепления, учитывается размер взноса на капремонт и собираемость платежей. Поэтому дополнительные работы проводятся при наличии технической необходимости и наличии необходимых на это денежных средств. Впрочем, если жители желают получить максимально эффективный набор работ, они могут провести общее собрание и проголосовать за дополнительный взнос для увеличения сметы капремонта.— Проблемные подрядные организации есть. Никто не застрахован от того, что на торги могут заявиться потенциально недобросовестные предприниматели. Но ФКР — это ведомство, которое трудно обмануть. Мы делаем все возможное для защиты интересов жителей. Наши специалисты как кураторы ежедневно выезжают на объекты, чтобы следить за ходом работ. Дополнительно мы заключаем договора со сторонними организациями строительного контроля. Если подрядная организация начинает мухлевать, ненадлежащим образом исполнять свои обязательства и затягивать сроки, мы тут же фиксируем такие нарушения, направляем претензии исполнителям работ и начисляем штрафы. Как следствие, Фонд может в одностороннем порядке расторгнуть договор с недобросовестным подрядчиком. Также не первый год действует хорошо себя зарекомендовавший механизм обязательного страхования на период проведения работ по капитальному ремонту.— Согласно действующему законодательству, индексация проводится ежегодно для того, чтобы избежать резкого роста размера взноса и позволяет обеспечить принцип возвратности при пополнении общей суммы взносов, из которых формируется бюджет ремонтной программы Фонда. Это помогает избежать ситуации, когда жители дома не успевают собрать средства на его ремонт за весь срок действия программы.С 1 января 2025 года взнос на капитальный ремонт увеличится на 1 рубль — до 13 рублей 80 копеек. Для жителей обычной двухкомнатной квартиры взнос увеличится на 50 рублей в месяц. Много это или мало? Литр молока в магазине стоит куда дороже. Если же говорить о федеральных и областных льготниках, то они меньше других заметят повышение из-за роста суммы компенсации уплаченных взносов.— Собираемость взносов в нашем регионе превышает 97%, а в сентябре и октябре даже превысила 100%. Как такое стало возможным? За счет претензионной работы с должниками, позволяющей погашать задолженность за предыдущие годы. Долги еще есть, но мы решаем эту проблему.Что касается электронной квитанции, то с октября липчане могут заменить ею оплату взносов по бумажным квитанциям. Это экологично и современно. Заполнив простую форму, собственник квартиры в начале каждого месяца будет получать такую квитанция на указанную им в заявке электронную почту. Сейчас на эту форму расчетов перешли уже более 2,5 тысяч человек.В случае тяжелой финансовой ситуации собственник может воспользоваться механизмом рассрочки по оплате задолженности и текущих начислений. Мы стараемся всегда идти людям навстречу, ведем активную разъяснительную работу с гражданами, у которых возникла задолженность по оплате взносов. Некоторые липчане пользуются отсрочкой, но таких мало. В этом году правом на это воспользовались всего 142 жителя на общую сумму порядка 2,5 миллионов рублей. Есть и злостные неплательщики. В этом году они получили от Фонда около 80 тысяч «красных» квитанций и 8,5 тысяч досудебных претензий. Подача в суд — это крайняя мера, которая применяется только после неоднократных предупреждений.— Фонд уже второй год помогает восстанавливать Мариуполь. За нашим регионом в нем закреплено 27 многоквартирных домов, детский сад, лицей и школа. Липецкие строители отремонтировали уже 28 объектов. Работы включали восстановление крыши, установку новых окон и дверей, монтаж инженерных сетей. В 14 домах сейчас обновляют фасады, а в четырех работы уже завершены полностью.Также подрядной организацией под нашим контролем ведется отделка 66 квартир «под ключ». В них появится новая электрика, сантехника, полы, обои и даже натяжные потолки. На данный момент уже 9 квартир сданы городским властям, на завершающем этапе – еще 11. Сдача оставшихся квартир планируется в январе следующего года.— Мы сделали все от себя возможное, чтобы войти в 2025 год подготовленными по максимуму. Уже сейчас заключили договоры на капремонт 112 домов, торгуем замену 114 лифтов в 50 МКД. Также запланировано обновление 90 фасадов, 83 крыши и 256 инженерных систем. Общая стоимость всех затрат составит 4,3 миллиарда рублей.