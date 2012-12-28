Выходные в Липецке: главный блюзмен России, презентация книги и золотые хиты поп-музыки

Представляем вам культурную программу ближайших двух дней.

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В субботу, 16 ноября, термометр покажет от 0 градусов до +5. Возможен мокрый снег.









16 ноября с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 40 лет Октября, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 15, 13, 19а, 21, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29а 29, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 37, 37а, 39, 43, 45, 47; Моршанской, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а; Саратовской, вл. 3, вл. 3/4; Смыслова, 1, 3, 4, 4а; Студеновской, 193, 195, 197а; Уральской, 5а; Ушинского, 5; Физкультурной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в, 17в; Энергостроителей, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 7а, 14, а также на плозади Константиновой, 2, 4, 5, 6, 7.













В субботу в промежутке с 9:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта отключение электричества на срок до 3-х часов ждёт жителей улиц Абрикосовой, Земляничной, И.Г. Гришина, М.И. Неделина, Надежды, Папанина, Рабочей, Славянской, Сливовой, Талалихина, Ударников, Фадеева, Фестивальной, Юношеской, проезда Каштанового и Виноградного переулка.











В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) продолжаются «Джазовые вечера». 16 ноября в 17:00 выступит джазовый пианист и композитор Леонид Винцкевич. Да не один! С ним вместе приехал его сын саксофонист Николай Винцкевич – оба выступали с мировыми «звездами» джаза. В программе прозвучат авторские произведения отца и сына, а также оригинальное прочтение джазовой классики.









17 ноября в 17:00 на сцене «Униона» Евгений Маргулис, бывший гитарист групп «Машина времени» и «Воскресение», создатель группы «Шанхай», участник ТВ-проекта «Квартирники у Маргулиса». Это он адаптировал на русский язык мюзикл «We Will Rock You». Завоевал репутацию главного блюзмена России.







В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня можно посмотреть необычный кукольный спектакль «Балаган пустяков» (6+).









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) для юных зрителей приготовил в субботу сказку «Гуси-лебеди» (0+), а в воскресенье – «Винни-Пух и прочие возможности» (6+). Оба сеанса в 11:00.









В Липецком драматическом театре (пл. К.Константиновой, 3) 16 ноября в 18:00 комедия «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)» (16+).







Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...

















Что движет Германом? Только ли желание схватить удачу за хвост и разбогатеть в один миг, узнав тайну Графини? На этот вопрос предстоит ответить самим зрителям.

АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) вновь зовет гостей за игровой стол. 16 ноября в 10:30 начнётся «Игровая суббота» (12+) – чемпионат по всем видам настольных игр.















Выполнить задания можно в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Диктант будут писать 16 ноября в 12:00 (16+).













Вы когда-нибудь были на настоящей книжной презентации? Сегодня в 18:00 у вас есть шанс. В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) торжественно представят книгу Олеси Ласкателевой «Паулина становится волшебницей» (6+).













Фото vk.com/cgb_liplib48







В ролях: Роман Курцин, Олег Тактаров, Сергей Рост.







В ролях: Софи Лорен, Марчелло Мастрояни, Джон Вернон.





Завершить выхлдные можно и походом в Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) 17 ноября в 17:00.









Как обычно начинаем нашу рубрику с творчества липецких музыкантов для поднятия настроения, сегодня – очень юных.Представляем вам вокальную студию «Фортуна», которая была образована в 2019 году на базе МАОУ СОШ №29. Сейчас под руководством победительницы всероссийских и городских конкурсов Натальи Руссковой занимаются около 30 талантливых ребят от 7 до 15 лет. Часто они исполняют песни, которые написала их педагог, и тоже побеждают в конкурсах разного уровня. Вот их выступление на сцене областного Центра культуры, народного творчества и кино.Операторы Аркадий и Максим Свиридовы.В воскресенье - 1-6 градусов тепла, осадки прекратятся, день будет сухим.17 ноября с 10:00 до конца ремонта станут бесполезными краны на улицах Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 14, 16а; а также на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18.В воскресенье между с 09:00 и 18:00 на три часа погрузятся во мрак улицы Абрикосовая, Алмазная, Земляничная, Надежды, Папанина, Славянская, Сливовая, Каштановый проезд.В программе выступления — «Шанхай-блюз», «Змей», «Соль мажор» и множество других любимых песен, среди которых, конечно же — «Мой друг лучше всех играет блюз»!Произведение «Театра под деревом» и режиссёра Ивана Карпова уникально тем, что познакомит подростков и их родителей с разновидностями кукольного театра. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке.А взрослые 16 ноября в 19:00 могут увидеть классику по пьесе А.Н.Островского «Таланты и поклонники»Главная героиня – молодая и талантливая актриса провинциального театра Александра Николаевна Негина. Из-за интриг отвергнутого ей князя Дулебова за три дня до бенефиса с Негиной расторгают контракт. А Сашин жених — студент Мелузов — еще сам не устроен в жизни...17 ноября в 18:00 на сцене пушкинская «Пиковая дама»Приходить можно целыми компаниями или поодиночке – партнёров вам подберут на месте, всему научат и расскажут правила.Для участия необходима предварительная регистрация по телефону (4742) 27-02-60.Вход свободный.В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов. 54а) продолжают показы на выходных фильмов для детей и юношества. На очереди фильм «Квест». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Иван АрхиповОтцы двух подростков из обеспеченных семей — на спор, кто сломается раньше — отправляют их в секретный лагерь, где проводятся квесты с тематикой спецназа. Столкнувшись с первыми трудностями и неминуемыми социальными конфликтами, один из ребят просит забрать его домой. Однако накануне отъезда из лагеря пропадает самый юный воспитанник. Все квесты отменяют и самых подготовленных детей просят помочь с поисками.Фильм покажут в малом зале ОЦКНТ 17 октября, сеансы в 12:00 и в 15:00.Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает достойно завершить выходные походом в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) на сеанс, посвященный 100-летию великого итальянского актёра Марчелло Мастрояни (1924 – 1996) и 90-летию не менее великой Софи Лорен (род. 20 сентября 1934 г.). Смотреть будем драму «Необычный день». Италия, 1977. Режиссёр Этооре СколаКамерная психологическая драма о двух случайно познакомившихся героях, уставших от одиночества и впервые переживающих духовную близость, которая навсегда изменит их судьбу…Липецкий духовой оркестр и солистка Маргарита Петрухина представят программу «Золотые хиты поп-музыки»Прозвучат композиции «Queen», Уитни Хбюстон, группы «Мираж», В.Преснякова, Е.Ваенги и других.