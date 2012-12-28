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Общество
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24 минуты назад
В Тербунском районе простились с погибшим на СВО танкистом
Александр Образцов погиб 26 августа.
«Александр Николаевич родился в деревне Михайловка Тербунского района. С июля 2023 года проходил военную службу на территории ЛНР в должности командира танка отделения танкового батальона. Погиб 26 августа 2024 года при выполнении боевых задач», — сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава администрации Тербунского района Николай Черников.
Александр Образцов посмертно награжден орденом Мужества.
Фото - vk.com/chernikovne