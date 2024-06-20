«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
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Происшествия
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вчера, 18:25
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Выживший водитель разорвавшейся «Нексии» ответит за гибель своих пассажиров
Два месяца назад в страшной аварии на Октябрьском мосту погибли 18-летняя девушка и 22-летний парень. Их тела собирали по частям. Родные погибших простили водителя, но его дело рассмотрит суд.
По версии следствия, дождливым вечером 20 июня 24-летний липчанин, управляя принадлежащим его отцу автомобилем «Дэу Нексия», на подъезде к Октябрьскому мосту со стороны проспекта Победы превысил скорость, попытался избежать столкновения с впереди едущей машиной, но при перестроении из полосы в полосу потерял контроль над автомобилем и выехал на обочину. «Дэу» врезалась в столб и развалилась на две части. Передняя часть машины осталась у столба, а заднюю отбросило на 40 метров от нее.
В аварии погибли пассажиры машины — находившиеся на заднем сидении 22-летний парень и 18-летняя девушка. Их тела собирали по частям.
«Родственники погибших нашли в себе силы простить виновника ДТП, который сделал все возможное для компенсации причиненного им морального и материального вреда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Однако при этом, уголовное дело направлено в суд. Наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.5 ст.264 УК РФ — до семи лет заключения.
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