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3937
вчера, 18:25
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Выживший водитель разорвавшейся «Нексии» ответит за гибель своих пассажиров

Два месяца назад в страшной аварии на Октябрьском мосту погибли 18-летняя девушка и 22-летний парень. Их тела собирали по частям. Родные погибших простили водителя, но его дело рассмотрит суд.

Прокуратура Октябрьского района Липецка утвердила обвинительное заключение по расследованному полицией уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. 

По версии следствия, дождливым вечером 20 июня 24-летний липчанин, управляя принадлежащим его отцу автомобилем «Дэу Нексия», на подъезде к Октябрьскому мосту со стороны проспекта Победы превысил скорость, попытался избежать столкновения с впереди едущей машиной, но при перестроении из полосы в полосу потерял контроль над автомобилем и выехал на обочину. «Дэу» врезалась в столб и развалилась на две части. Передняя часть машины осталась у столба, а заднюю отбросило на 40 метров от нее. 

В аварии погибли пассажиры машины — находившиеся на заднем сидении 22-летний парень и 18-летняя девушка. Их тела собирали по частям.

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«Родственники погибших нашли в себе силы простить виновника ДТП, который сделал все возможное для компенсации причиненного им морального и материального вреда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Однако при этом, уголовное дело направлено в суд. Наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.5 ст.264 УК РФ — до семи лет заключения.

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Комментарии (13)

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Сначала новые
Гость
вчера, 22:17
Нексия вообще неуправляемая машина, плохо дорогу держит, на ней только потихоньку за грибочками ездить.
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Ника
вчера, 22:12
Жуткая трагедия. Он подхватил их остановкой ранее и все. Потерял друзей. Парень уже пожизненно наказал себя. Играла роль все и скорость и шины,есть фирмы пирелли они не управляемы под дождем. Машина плывет. И колея, которая в Липецке везде. Родственникам соболезнования. А парню нести свой тяжелый крест
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ВОЛОНТЁР
вчера, 22:11
Деньги дороже жизни близких людей.
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Пенсионерка
вчера, 21:34
Ой ой... Как страшно. Царствие небесное детям. Вечная память. Как много они не успели в этой жизни. Соболезнования родителям, сил пережить такое горе.
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Посмотрела
вчера, 21:01
Бы на вас и ваши песни, если бы ваши родные попали к такому водителю авто... В порошок бы стерли
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Дорожники виноваты
вчера, 20:48
Он ехал 40, согласно знаков. И металл у машины слабоват оказался
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липецк
вчера, 20:47
коллея ...в асфальте ....а чекрыжов на повышение ....здорово живем
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С ЛТЗ
вчера, 20:02
Наказывать надо дорожников и смотрящих за дорогой , там колея хз какая
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Школоло
вчера, 19:51
А чё видос такой замыленный?
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да уж
вчера, 19:47
Одни эксперты,все и всё знают,распил,не распил,что и как рвёт.
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