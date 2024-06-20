Выживший водитель разорвавшейся «Нексии» ответит за гибель своих пассажиров

Два месяца назад в страшной аварии на Октябрьском мосту погибли 18-летняя девушка и 22-летний парень. Их тела собирали по частям. Родные погибших простили водителя, но его дело рассмотрит суд.