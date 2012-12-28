В 11 школах улучшено искусственное освещение

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области контролирует готовность школ к новому учебном году.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области контролирует готовность 411 общеобразовательных школ к новому учебном году. В школы Липецкой области пойдут более 128 тысяч детей.По данным Роспотребнадзора, в прошедшем учебном году выявлялись нарушения требований к санитарному содержанию территории и помещений, наполняемости классов, искусственному освещению, ученической мебели, организации питания и питьевого режима, условиям для соблюдения личной гигиены. Для всех этих нарушений на период подготовки к новому учебному году школам выдано 156 предписаний, в которые включены мероприятия по водоснабжению, улучшению материально-технической базы пищеблоков, спортивных залов, медицинских пунктов, доведению до нормативных уровней показателей освещенности, приобретению ученической мебели, проведению ремонтов туалетов, учебных классов.К новому учебному году в 12 школах Липецка, 13 сельских школах области проведены капитальные ремонты кровли, отопительной, водопроводной и канализационной систем, столовых, спортивных залов, санитарных узлов. В 11 учреждениях улучшено искусственное освещение, в 18 школах приобретена ученическая мебель. В 17 школах выполнены предписания Управления Роспотребнадзора по улучшению материально-технической базы пищеблоков: проведены капитальные ремонты, реконструкция, установлено новое технологическое и холодильное оборудование. В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» проведен полный капитальный ремонт 5 школ области.Сейчас предписания специалистов Управления Роспотребнадзора выполнены на 98%. В школах области завершаются ремонтные работы, в числе которых ремонты кровли, капитальные ремонты столовых, спортивных залов, санитарных узлов.