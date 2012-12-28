Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Происшествия
284
26 минут назад
Пьяный липчанин устроил дебош в больнице, вспомнив, что там умер его отец
И получил полтора года лишения свободы условно.
Пьяный мужчина повредил руку — сильно порезал большой палец ножом и с глубокой раной на скорой был доставлен в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Но там мужчина вспомнил, что пять лет назад в этой больнице умер его отец. Нахлынувшие воспоминания вызвали у него сильное эмоциональное потрясение, и на фоне алкогольного опьянения липчанин не стал себя сдерживать… Что происходило дальше, мужчина не помнит — он узнал об этом по записям с камер наблюдения и со слов работников БСМП.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, во время оказания медицинской помощи пациент вел себя неадекватно, ругался матом, угрожал сотруднице медучреждения, конфликтовал с приехавшей с ним девушкой.
Прекратить безобразие попыталась охранница травмпункта, но дебошир прижал последнюю к стене, после чего взял ее за шею и стал душить, а потом оттолкнул. Женщина упала и получила ушибы на голове, ягодице и колене.
Также мужчина пытался ударить врача и сломал несколько дверей. Он выбил входную автоматическую дверь приемного отделения, повредил двери в кабинеты №5 и № 12.
Мужчина испортил имущество больницы на общую сумму 2091 рубль.
В суде хулиган признал вину. Смягчающим обстоятельством также стало возмещение ущерба.
0
0
1
1
0
Комментарии