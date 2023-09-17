Происшествия

18 минут назад

Пациент разносил травмпункт и угрожал медику убийством

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#Угроза убийством #полиция

Теперь неблагодарному мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.

В Липецке возбуждено уголовное дело по заявлению работницы одного из медицинских учреждений города.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ночью 6 сентября в травмпункт был доставлен мужчина с бытовой травмой руки. При этом он был ещё и пьян и во время оказания медицинской помощи вел себя неадекватно и применил насилие в отношении заявительницы, при этом угрожал убийством. Получив помощь в полном объеме, буйный пациент покинул лечебное учреждение, а медик решила написать на него заявление.

На видео с камер наблюдения запечатлено поведение неадеквата: сначала он конфликтует с приехавшей с ним девушкой, затем бросается душить охранницу травмпункта, пытается ударить врача. Покидая медицинское учреждение ударом ноги ломает дверь.

Найти злодея не составило труда. Дебош в больнице устроил 25-летний житель Липецка, против него следователи ОП 8 УМВД России по Липецку возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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#Угроза убийством #полиция

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