Пациент разносил травмпункт и угрожал медику убийством

Теперь неблагодарному мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.

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В Липецке возбуждено уголовное дело по заявлению работницы одного из медицинских учреждений города.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ночью 6 сентября в травмпункт был доставлен мужчина с бытовой травмой руки. При этом он был ещё и пьян и во время оказания медицинской помощи вел себя неадекватно и применил насилие в отношении заявительницы, при этом угрожал убийством. Получив помощь в полном объеме, буйный пациент покинул лечебное учреждение, а медик решила написать на него заявление.



На видео с камер наблюдения запечатлено поведение неадеквата: сначала он конфликтует с приехавшей с ним девушкой, затем бросается душить охранницу травмпункта, пытается ударить врача. Покидая медицинское учреждение ударом ноги ломает дверь.



Найти злодея не составило труда. Дебош в больнице устроил 25-летний житель Липецка, против него следователи ОП 8 УМВД России по Липецку возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.