Ельчанка получила три года условно за пьяную поножовщину

Во время ссоры она воткнула нож в спину и в ягодицу мужчины.

Ельчанка получила три года условно с таким же испытательным сроком по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ — за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 28 сентября прошлого года пьяная женщина поссорилась с мужчиной.Словесный конфликт перешёл в рукоприкладство: мужчина дважды ударил женщину в лицо, а та в ответ взяла нож нанесла ему один удар в заднюю половину грудной клетки и один — в правую ягодицу.