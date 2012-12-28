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Происшествия
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56 минут назад
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Ельчанка получила три года условно за пьяную поножовщину
Во время ссоры она воткнула нож в спину и в ягодицу мужчины.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 28 сентября прошлого года пьяная женщина поссорилась с мужчиной.
Словесный конфликт перешёл в рукоприкладство: мужчина дважды ударил женщину в лицо, а та в ответ взяла нож нанесла ему один удар в заднюю половину грудной клетки и один — в правую ягодицу.
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