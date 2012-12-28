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Происшествия
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сегодня, 08:56
Мужчину и женщину сбили в Ельце
За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.
Самое серьезное ДТП вчерашнего дня произошло в Ельце. Около девяти часов вечера на улице Карла Маркса 23-летний водитель «Чери» сбил 55-летних мужчину и женщину. Пешеходы получили травмы.
В Добринском районе на дороге Добринка – Петровский столкнулись «Лада «Гранта» с 68-летним мужчиной за рулем и «Дэу Нексия» с 34-летним водителем. В аварии травмы получил водитель «Гранты».
В Усманском районе на автодороге Усмань – Поддубровка – Воробьевка «Лада Приора» с 20-летним водителем столкнулась с «ГАЗелю» под управлением 47-летнего водитель. С места аварии госпитализирован водитель «Приоры».
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