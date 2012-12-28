Мужчину и женщину сбили в Ельце

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.

5 июня на дорогах области пострадали два водителя и два пешехода. Об этом сообщает региональное управление ГАИ.Самое серьезное ДТП вчерашнего дня произошло в Ельце. Около девяти часов вечера на улице Карла Маркса 23-летний водитель «Чери» сбил 55-летних мужчину и женщину. Пешеходы получили травмы.В Добринском районе на дороге Добринка – Петровский столкнулись «Лада «Гранта» с 68-летним мужчиной за рулем и «Дэу Нексия» с 34-летним водителем. В аварии травмы получил водитель «Гранты».В Усманском районе на автодороге Усмань – Поддубровка – Воробьевка «Лада Приора» с 20-летним водителем столкнулась с «ГАЗелю» под управлением 47-летнего водитель. С места аварии госпитализирован водитель «Приоры».