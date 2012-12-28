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51 минуту назад

31-летнего астраханца подозревают в кражах из липецких магазинов приставки, консоли и дисков

Из одного магазина было украдено товаров на 80 тысяч рублей, из другого – на 45 тысяч.

31-летний житель Астраханской области задержан по подозрению в краже из липецкого магазина бытовой техники игровой приставки и консоли.

«6 апреля подозреваемый приехал в Липецк. По версии следствия, в магазине в торгово-развлекательном центре по улице Белана он украл игровую приставку и консоль. Общая стоимость ущерба превысила 80 тысяч рублей. Со слов подозреваемого, похищенное он продал за 35 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Также мужчину подозревают в краже из магазина в Советском районе Липецка 10 игровых дисков общей стоимостью более 45 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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