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31-летнего астраханца подозревают в кражах из липецких магазинов приставки, консоли и дисков
Происшествия
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51 минуту назад
31-летнего астраханца подозревают в кражах из липецких магазинов приставки, консоли и дисков
Из одного магазина было украдено товаров на 80 тысяч рублей, из другого – на 45 тысяч.
«6 апреля подозреваемый приехал в Липецк. По версии следствия, в магазине в торгово-развлекательном центре по улице Белана он украл игровую приставку и консоль. Общая стоимость ущерба превысила 80 тысяч рублей. Со слов подозреваемого, похищенное он продал за 35 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Также мужчину подозревают в краже из магазина в Советском районе Липецка 10 игровых дисков общей стоимостью более 45 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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