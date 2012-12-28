Мопед столкнулся с «Маздой» на выезде к улице Гагарина

Водителю мопеда оказали медицинскую помощь.

22 мая на дорогах Липецкой области пострадали три человека. Одним из них оказался 25-лений водитель мопеда, который столкнулся с автомобилем «Мазда» под управлением 37-летнего водителя на выезде с внутриквартальной дороги к улице Гагарина. Как сообщили в УГИБДД, водитель мопеда получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.Вечером на Елецком шоссе 36-летний велосипедист попал под автомобиль «Киа», которым управлял 60-летний водитель. Велосипедисту понадобилась медицинская помощь.В селе Ильино Липецкого района 15-летний водитель мопеда допустил наезд на 11-летнего велосипедиста. Младший мальчик получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.