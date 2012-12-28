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Происшествия
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35 минут назад
Мопед столкнулся с «Маздой» на выезде к улице Гагарина
Водителю мопеда оказали медицинскую помощь.
Вечером на Елецком шоссе 36-летний велосипедист попал под автомобиль «Киа», которым управлял 60-летний водитель. Велосипедисту понадобилась медицинская помощь.
В селе Ильино Липецкого района 15-летний водитель мопеда допустил наезд на 11-летнего велосипедиста. Младший мальчик получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
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