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Общество
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сегодня, 19:03
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Липчанка получила восемь лет колонии за убийство мужа: женщина приревновала его к подруге
На теле погибшего насчитали 23 ножевых ранения.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, 6 января семейная пара выпивала у себя дома, в гостях была подруга жены. Во время застолья женщина приревновала мужа: ей показалось, что он оказывает слишком много внимания гостье. Начался скандал. А когда подруга ушла, ссора перешла в поножовщину и женщина двумя ножами нанесла мужу 23 удара в живот, грудь, шею, руки и ноги, от которых 55-летний мужчина скончался на месте происшествия.
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