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Происшествия
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40 минут назад
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На стадионе «Авиатор» пропали стойки ворот
Живущая радом со стадионом липчанка, считает, что их украли. И даже записала возможного вора на видео.
«Это стойки, которые держали ворота. А здесь стоек нет, соответственно, и ворот не будет. Вот с той стороны стойку в очередной раз своровали», — говорит женщина на другом видео, снятом уже на стадионе.
Стадион «Авиатор» восстановлен после долгого запустения осенью 2019 года предпринимателем Владимиром Чеботаревым. Сейчас балансодержатель стадиона — спортивная школа олимпийского резерва № 5.
В школе GOROD48 пояснили, что доступ на стадион свободный. Ворота забетонированы, и украсть их сложно. Воможно. мужчина с первого видео привез свою стойку и забрал ее после игры. Тем не менее, в школе пообещали осмотреть ворота.
— В полицию соответствующих заявлений не поступало. В ходе мониторинга СМИ информация будет зарегистрирована и проверена, — пообещали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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