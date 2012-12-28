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40 минут назад
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На стадионе «Авиатор» пропали стойки ворот

Живущая радом со стадионом липчанка, считает, что их украли. И даже записала возможного вора на видео.

Жительница Липецка прислала GOROD48 видео возможной кражи стоек футбольных ворот со стадиона «Авиатор». На записи, сделанной утром 20 мая, мужчина в спортивной одежде кладет стойку в машину и уезжает.

«Это стойки, которые держали ворота. А здесь стоек нет, соответственно, и ворот не будет. Вот с той стороны стойку в очередной раз своровали», — говорит женщина на другом видео, снятом уже на стадионе.



Стадион «Авиатор» восстановлен после долгого запустения осенью 2019 года предпринимателем Владимиром Чеботаревым. Сейчас балансодержатель стадиона — спортивная школа олимпийского резерва № 5.

В школе GOROD48 пояснили, что доступ на стадион свободный. Ворота забетонированы, и украсть их сложно. Воможно. мужчина с первого видео привез свою стойку и забрал ее после игры. Тем не менее, в школе пообещали осмотреть ворота.

— В полицию соответствующих заявлений не поступало. В ходе мониторинга СМИ информация будет зарегистрирована и проверена, — пообещали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (1)

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Как гость
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Гость
21 минуту назад
А в школе слышали об аккумуляторных инструментах, где этим инструментам нет преград. Да и по снятому видно что стойку отпилили а не согнули и оторвали.
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