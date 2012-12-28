Юбилейный фестиваль имени Тихона Хренникова соберёт около 600 музыкантов

В этом году фестиваль будет мультижанровым и объединит оперу, джаз, рок, народную и эстрадную песню, хоровую музыку, скомороший театр, военные марши, симфоническую музыку и кинохиты.

С 7 по 12 июня в Ельце пройдёт Х Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова.Как сообщает пресс-служба Липецкой филармонии, в этом году фестиваль будет мультижанровым и объединит оперу, джаз, рок, народную и эстрадную песню, хоровую музыку, скомороший театр, военные марши, симфоническую музыку и кинохиты. В нём примут участие около 600 музыкантов.Хедлайнер фестиваля — оперная звезда, народная артистка России и Республики Абхазия Хибла Герзмава. Она впервые приедет в Липецкую область и выступит 8 июня с 21:00 до 22:00 с джазовой программой.7 июня с 19:00 до 21:00 откроют фестиваль финалисты Всероссийского конкурса молодых вокалистов имени Надежды Обуховой. В Ельце выступят солистка Большого театра России Анастасия Щёголева, солист Московской филармонии виолончелист Арсений Безносиков, первая скрипка Российского национального молодёжного симфонического оркестра Елена Таросян и другие.На фестивале предусмотрены и программы для детей — 8 июня покажут музыкальный кукольно-драматический спектакль «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» по пьесе Леонида Филатова, поставленный Липецкой филармонией в 2024 году на средства Гранта Минкультуры России. А 9 июня на фестивале выступит сводный детский хор Липецкой области. На сцену главной площади Ельца выйдут 150 юных хористов — ученики музыкальных школ Липецка и Липецкой области.9 июня с 19:00 до 20:00 в Ельце также выступит российский эстрадно-джазовый коллектив выпускников московской консерватории имени Чайковского и академии музыки имени Гнесиных «Fortuna brass», а с 21:00 до 22:00 состоится мультимедийное шоу «Опера vs рок» камерного оркестра «Бис-квит» при участии ведущих солистов Мариинского театра и звёзд мировой оперы.Завершится фестиваль парадом духовых оркестров, который пройдёт в День России 12 июня на центральной площади Ельца. В нём примут участие Центральный военный оркестр Министерства обороны России, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, 21-й военный оркестр ОСК Московского военного округа и Липецкий государственный духовой оркестр.