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3 минуты назад

Роспотребнадзор обнаружил в РФ 61 новый вирус, переносимый клещами и комарами

Роспотребнадзор обнаружил в РФ 47 новых вирусов, которые переносят комары, а также 14 вирусов в клещах.

Роспотребнадзор обнаружил 47 новых вирусов, которые переносят комары, а также 14 вирусов в клещах, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Изучение вирусного пейзажа в стране, этого никто раньше не делал. Это то, что есть в "Санщите" (проект "Санитарный щит") <...>. Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 - в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред", - сообщила она во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По ее словам, в настоящее время для национального каталога оцифрованы все имеющиеся патогены, - передает ТАСС. До конца года его планируется пополнить до 40 тыс. штаммов, что позволит превзойти крупнейшую американскую коллекцию, - добавила она.
вирусы
здоровье
насекомые
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