Сегодня в Липецке: кому праздник Святого Валентина, а кому — добраться до работы и выжить

Представляем вам картину сегодняшнего дня.

Всё что налилось и накапало с неба за вчерашний день ночью уже замёрзло и затвердело. Сегодня в Липецке гололёд, поэтому будьте осторожны. На улице похолодает — от -4 до -9 градусов. Днём пройдёт небольшой снег.

Уборка улиц





У коммунальных служб сегодня ещё один напряжённый денёк. В мэрии пообещали не снижать темпов в борьбе с гололёдом. Вчера, например, на улицы Липецка высыпали около 300 тонн (!) противогололёдных материалов. А дороги убирали 173 дворника, по наблюдениям граждан, некоторые даже иностранцы.

Отключения





С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41; Громовой, 5, 7; Папина, 3, 3а, 3б, 3д; Студенческий городок, 10, 6, 11а, 12, 12а; а также в частном секторе улицы Гоголя.

С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, 2-й Крымской, 3-е Сентября; 50 лет НЛМК, Верхней, Волгоградской, Гвардейской, Джамбула, Донской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Красина, Лазо, Песчаной, Седова, Станиславского, Фрунзе, Чехова, Шмидта, Чаплыгина, Чкалова, на Комсомольском проезде. В посёлке Дачном обесточат улицу Центральную.



С 14:00 до 17:00 неудобства придут на улицы Грушевую, Жасминовую, Малиновую, Моршанскую, Ореховую, Папанина, Физкультурную, а также в посёлок Матырский.

Пробки

Гололёд и ритмичное дорожное движение – вещи в принципе не совместимые. Поэтому готовьтесь, что путь на автомобиле сегодня станет испытанием. Пройти его чуть легче помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. С ними хоть можно выбрать дорогу, где заторы не такие огромные.

Джаз (12+)





Липецкая государственная филармония сегодня порадует джазовым концертом, который состоится в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в 19:00.

Вокальный дуэт Евгении Петерс и Дианы Хатамовой исполнит уникальные аранжировки любимых джазовых мелодий на два голоса в сочетании с высоким профессионализмом всего ансамбля и позволит слушателям наслаждаться красотой вокальной джазовой музыки и инструментальных импровизаций.

Концерт будет состоять из двух отделений по 45 минут с антрактом.

Нарисуй «дитя заката» (12+)





Фото vk.com



В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная,2) художница Нина Носова продолжает бесплатно учить рисованию.

Сегодня в 15:00 она проведёт мастер-класс, на котором научит рисовать красивую птицу фламинго.

«Есенин. Быть поэтом» (16+)





Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого приглашает в 19:00 на спектакль «Есенин. Быть поэтом».

Спектакль интересен тем, что это – самостоятельная работа артистов театра, режиссёром выступил Евгений Азманов. В постановке о жизни и творчестве великого поэта факты биографии переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами и страданиями. Происходит поиск ответа на вопрос: что значит – быть поэтом? Это жизнь, рассказанная, стихами, документами, танцами, песнями и музыкой.

Спектакль для влюблённых (16+)

А в культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь, 9 к.2) в 19:03 покажут спектакль «Сны Танаиса» от липецкого Театра Под Деревом.

— Спектакль об удивительном месте силы - древнем городе Танаис и его хранителях. О любви, творчестве и предназначении, по невероятно красивым произведениям поэтов «заозерной школы», — представил своё творчество режиссёр Иван Карпов.

Не серьёзно о любви (16+)







Фото vk.com/lipstandup



Пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в честь Для Святого Валентина решило провести романтический вечер с Клубом Липецкой комедии. Шутить будут о сегодняшнем празднике, о любви и не только.

И всё-таки праздновать?





74% липчан не планируют праздновать День Святого Валентина, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Совсем иного мнения 12%, для них сегодняшний день является праздником. Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 34 лет (24%).

Тем не менее, 3 из 10 мужчин будут покупать цветы для своих женщин на 14 февраля. Чаще остальных радовать любимых букетами будут мужчины моложе 34 лет - 52%.

Устраивать на работе праздник или корпоратив в честь 14 февраля собираются лишь в одной липецкой компании из 100.



А мы бы сказали так: неважно, признаёте вы праздник 14 февраля или нет. Это личное дело каждого. Но можно ведь и сегодня, и в любой другой день купить букет цветов или сделать подарок своей второй половинке. Ведь для настоящей любви особый день не нужен.

Дорогие липчане! 14 февраля тоже не обойдётся без новостей. А потому заглядывать на GOROD48 просто необходимо. На сайте, который не случайно считают электронным именем Липецка, вы всегда найдёте много интересного и полезного, будете в курсе всех основных событий. Прочитаете и про тех, кто сегодня будет праздновать День влюбленных, узнаете о жизни липчан, не признающих этот праздник. У нас найдётся место для всех, ведь новости — объединяют. Ждём вас на сайте снова и снова.