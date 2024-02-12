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3640
сегодня, 07:30
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Сегодня в Липецке: кому праздник Святого Валентина, а кому — добраться до работы и выжить

 Представляем вам картину сегодняшнего дня. 

Гололёд

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Всё что налилось и накапало с неба за вчерашний день ночью уже замёрзло и затвердело. Сегодня в Липецке гололёд, поэтому будьте осторожны. На улице похолодает — от -4 до -9 градусов. Днём пройдёт небольшой снег.

Уборка улиц

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У коммунальных служб сегодня ещё один напряжённый денёк. В мэрии пообещали не снижать темпов в борьбе с гололёдом. Вчера, например, на улицы Липецка высыпали около 300 тонн (!) противогололёдных материалов. А дороги убирали 173 дворника, по наблюдениям граждан, некоторые даже иностранцы.

Отключения 

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С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41; Громовой, 5, 7; Папина, 3, 3а, 3б, 3д; Студенческий городок, 10, 6, 11а, 12, 12а; а также в частном секторе улицы Гоголя.

С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, 2-й Крымской, 3-е Сентября; 50 лет НЛМК, Верхней, Волгоградской, Гвардейской, Джамбула, Донской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Красина, Лазо, Песчаной, Седова, Станиславского, Фрунзе, Чехова, Шмидта, Чаплыгина, Чкалова, на Комсомольском проезде. В посёлке Дачном обесточат улицу Центральную.

С 14:00 до 17:00 неудобства придут на улицы Грушевую, Жасминовую, Малиновую, Моршанскую, Ореховую, Папанина, Физкультурную, а также в посёлок Матырский.

Пробки

Гололёд и ритмичное дорожное движение – вещи в принципе не совместимые. Поэтому готовьтесь, что путь на автомобиле сегодня станет испытанием. Пройти его чуть легче помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. С ними хоть можно выбрать дорогу, где заторы не такие огромные. 

Джаз (12+)

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Липецкая государственная филармония сегодня порадует джазовым концертом, который состоится в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в 19:00.

Вокальный дуэт Евгении Петерс и Дианы Хатамовой исполнит уникальные аранжировки любимых джазовых мелодий на два голоса в сочетании с высоким профессионализмом всего ансамбля и позволит слушателям наслаждаться красотой вокальной джазовой музыки и инструментальных импровизаций.

Концерт будет состоять из двух отделений по 45 минут с антрактом. 

Нарисуй «дитя заката» (12+)

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Фото vk.com

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная,2) художница Нина Носова продолжает бесплатно учить рисованию.

Сегодня в 15:00 она проведёт мастер-класс, на котором научит рисовать красивую птицу фламинго.

«Есенин. Быть поэтом» (16+)

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Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого приглашает в 19:00 на спектакль «Есенин. Быть поэтом».

Спектакль интересен тем, что это – самостоятельная работа артистов театра, режиссёром выступил Евгений Азманов. В постановке о жизни и творчестве великого поэта  факты биографии переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами и страданиями. Происходит поиск ответа на вопрос: что значит – быть поэтом? Это жизнь, рассказанная, стихами, документами, танцами, песнями и музыкой.

Спектакль для влюблённых (16+)


А в культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь, 9 к.2) в 19:03 покажут спектакль «Сны Танаиса» от липецкого Театра Под Деревом.

— Спектакль об удивительном месте силы - древнем городе Танаис и его хранителях. О любви, творчестве и предназначении, по невероятно красивым произведениям поэтов «заозерной школы», — представил своё творчество режиссёр Иван Карпов.

Не серьёзно о любви (16+)

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Фото vk.com/lipstandup

Пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в честь Для Святого Валентина решило провести романтический вечер с Клубом Липецкой комедии. Шутить будут о сегодняшнем празднике, о любви и не только.

И всё-таки праздновать?

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74% липчан не планируют праздновать День Святого Валентина, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Совсем иного мнения 12%, для них сегодняшний день является праздником. Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 34 лет (24%).

Тем не менее, 3 из 10 мужчин будут покупать цветы для своих женщин на 14 февраля. Чаще остальных радовать любимых букетами будут мужчины моложе 34 лет  - 52%.

Устраивать на работе праздник или корпоратив в честь 14 февраля собираются лишь в одной липецкой компании из 100.
 
 А мы бы сказали так: неважно, признаёте вы праздник 14 февраля или нет. Это личное дело каждого. Но можно ведь и сегодня, и в любой другой день купить букет цветов или сделать подарок своей второй половинке. Ведь для настоящей любви особый день не нужен.

Дорогие липчане! 14 февраля тоже не обойдётся без новостей. А потому заглядывать на GOROD48 просто необходимо. На сайте, который не случайно считают электронным именем Липецка, вы всегда найдёте много интересного и полезного, будете в курсе всех основных событий. Прочитаете и про тех, кто сегодня будет праздновать День влюбленных, узнаете о жизни липчан, не признающих этот праздник. У нас найдётся место для всех, ведь новости — объединяют. Ждём вас на сайте снова и снова. 


Сегодня в Липецке
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Комментарии (25)

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Как гость
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Сначала новые
ч
2 минуты назад
Интересно , мы когда -- нибудь будем жить своим умом ? Теперь уже и китайский новый год вошёл в жизнь некоторых ... А мне всё это чуждо .
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Алексей
4 минуты назад
Посёлок Дачный песка не видели, в центре можно хоккейный турнир открывать, сплошной лёд, на улицах так же, идти невозможно
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Пессимист
9 минут назад
Раньше я сам видел работу дворников, когда уверенно шагал по дорожке, а теперь мне, когда я иду по гололёду, предлагают в свидетели их работы иностранцев. Таджиков что ли?
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Александр
17 минут назад
Пройти по улицам невозможно. А что касается Валентина - единственный как-то связанный с религией праздник, который имеет смысл. Разумеется, праздную. А кто нет... его личные трудности : )
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А я
48 минут назад
Довольный нацепил намордник с шипами и полная гармнония с окружающей средой.
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Ждём закрытий!!!!
59 минут назад
Президент России Путин подписал закон о «наливайках»
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Город н
сегодня, 08:51
Вчера весь день говорили про ледяной дождь. В мокрый снег высыпали песок и соль. А сегодня все заледенело. И ходите на четвереньках.
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гость
сегодня, 08:46
дорога в дет .поликлинику от остановки Прогресс сплошной каток где песок
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Гость
сегодня, 08:40
Сегодня вообще что-то. Хоть становись на четвереньки, иначе невозможно передвигаться. А мерия собирается не снижать темпы, ну-ну, сколько сегодня обратятся в травмпункты. Несколько коллег сегодня упали, слава богу без переломов.
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прикол
сегодня, 08:40
Прикиньте.Нам это навязали .Святой Валентин венчал секс меньшинства.Подарить цветы второй половине есть много других поводов.
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Например
51 минуту назад
Навестив любимую в травмпункте подарить ей цветы
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