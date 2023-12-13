Общество
сегодня, 09:42
«Двойка» ходит на «пятерку», а автобусы второй день выпадают из расписания
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На расчищенных конечных остановках липчане паркуют автомобили.
Сегодня утром повторилась вчерашняя история: автобусы в Липецке выпали из расписания. Поэтому департамент транспорта снова перевел обслуживание пассажиров на интервальное движение: диспетчеры через равные промежутки времени (они разные для разных маршрутов) выпускают транспорт с конечных остановок.
— Сегодня главной причиной работы не по расписанию стало то, что расчищенные ночью работниками МБУ «Управление благоустройства Липецка» конечные остановки и разворотные площадки горожане использовали под парковку личного транспорта, — сообщил GOROD48 председатель дептранса мэрии Липецка Евгений Чекрыжов.
В итоге, например, водители автобусов не могли развернуться в микрорайоне «Елецкий» и были вынуждены ехать для разворота к магазину стройматериалов «Леруа Мерлен». И там застревали в снегу. Вызволять их, прочищая дорогу, выезжала муниципальная техника.
Это видео сделано водителем автобуса. Он говорит, что из четырех полос в микрорайоне свободной, по факту, была одна. Поэтому водителям автобусам приходилось играть с водителями легкового транспорта в «пятнашки».
По этой причине автобусы в утренний час пик пассажиры штурмовали как Зимний дворец: люди старались втиснуться в салон не только через первую, но и вторую и третьи двери.
— Мы настоятельно просим владельцев частного транспорта не парковаться на обочинах дорог, — обратился к горожанам Евгений Чекрыжов.
Претензий нет только к единственному оставшемуся сейчас трамвайному маршруту, «двойке», который ходит с 9-го микрорайона к Центральному рынку. Этот маршрут работает по расписанию, то есть на пятерку.
— Сегодня главной причиной работы не по расписанию стало то, что расчищенные ночью работниками МБУ «Управление благоустройства Липецка» конечные остановки и разворотные площадки горожане использовали под парковку личного транспорта, — сообщил GOROD48 председатель дептранса мэрии Липецка Евгений Чекрыжов.
В итоге, например, водители автобусов не могли развернуться в микрорайоне «Елецкий» и были вынуждены ехать для разворота к магазину стройматериалов «Леруа Мерлен». И там застревали в снегу. Вызволять их, прочищая дорогу, выезжала муниципальная техника.
По этой причине автобусы в утренний час пик пассажиры штурмовали как Зимний дворец: люди старались втиснуться в салон не только через первую, но и вторую и третьи двери.
— Мы настоятельно просим владельцев частного транспорта не парковаться на обочинах дорог, — обратился к горожанам Евгений Чекрыжов.
Претензий нет только к единственному оставшемуся сейчас трамвайному маршруту, «двойке», который ходит с 9-го микрорайона к Центральному рынку. Этот маршрут работает по расписанию, то есть на пятерку.
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