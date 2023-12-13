Общество

сегодня, 09:42

«Двойка» ходит на «пятерку», а автобусы второй день выпадают из расписания

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#транспорт
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«Двойка» ходит на «пятерку», а автобусы второй день выпадают из расписания

На расчищенных конечных остановках липчане паркуют автомобили.

Сегодня утром повторилась вчерашняя история: автобусы в Липецке выпали из расписания. Поэтому департамент транспорта снова перевел обслуживание пассажиров на интервальное движение: диспетчеры через равные промежутки времени (они разные для разных маршрутов) выпускают транспорт с конечных остановок.

— Сегодня главной причиной работы не по расписанию стало то, что расчищенные ночью работниками МБУ «Управление благоустройства Липецка» конечные остановки и разворотные площадки горожане использовали под парковку личного транспорта, — сообщил GOROD48 председатель дептранса мэрии Липецка Евгений Чекрыжов.

В итоге, например, водители автобусов не могли развернуться в микрорайоне «Елецкий» и были вынуждены ехать для разворота к магазину стройматериалов «Леруа Мерлен». И там застревали в снегу. Вызволять их, прочищая дорогу, выезжала муниципальная техника.

Это видео сделано водителем автобуса. Он говорит, что из четырех полос в микрорайоне свободной, по факту, была одна. Поэтому водителям автобусам приходилось играть с водителями легкового транспорта в «пятнашки».

По этой причине автобусы в утренний час пик пассажиры штурмовали как Зимний дворец: люди старались втиснуться в салон не только через первую, но и вторую и третьи двери.

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— Мы настоятельно просим владельцев частного транспорта не парковаться на обочинах дорог, — обратился к горожанам Евгений Чекрыжов.

Претензий нет только к единственному оставшемуся сейчас трамвайному маршруту, «двойке», который ходит с 9-го микрорайона к Центральному рынку. Этот маршрут работает по расписанию, то есть на пятерку.
5 984
#транспорт
3

Комментарии (5)

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На

3 минуты назад
На 0.10 с НЛМК вторую неделю нет 28 автобуса там работает какой то ненормальный мимо остановки пустой проезжает и пропадает
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Лиза

28 минут назад
Сегодня в новостях показали, как человек ехал на своей собаке. Тоже вариант: быстро и удобно.
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Льдинка

30 минут назад
Елена, уже давно этого автобуса нет.. ни 321 ни 353..... вы только вышли на улицу чтоли?.. с новолипецка ходят и другие автобусы..
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Липчанка

30 минут назад
Когда штрафовать начнут, тогда и перестанут парковаться на обочинах. Это Липецк, здесь уговоры и просьбы не действуют.
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Елена

35 минут назад
Почему перестал ездить автобус 321? Если он не работает, администрация, добавьте другой маршрут!!!!
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