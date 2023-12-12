Общество

46 минут назад

Автобусы Липецка выпали из расписания

12 1207
#транспорт
4
Автобусы Липецка выпали из расписания

Из-за сложной дорожной обстановки маршрутки перешли на движение по интервалам.

Сегодня утром корреспонденты GOROD48 увидели на улицах Липецка три сломавшихся автобуса: на остановке «29-й микрорайон» — 321-го маршрута, на улице Терешковой у въезда на мост — 323-го и на пешеходном переходе с улицы Советской на площадь Победы — 352-го. За комментариями мы обратились в департамент транспорта мэрии.

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Нам ответили, что из-за сложной дорожной обстановки автобусы буксуют, что приводит к выходу из строя автоматической коробки передач, приводных ремней и т.п. Сейчас департамент транспорт собирает информацию у перевозчиков о всех случаях схода техники с маршрутов.

Из-за дорожных заторов, спровоцированных авариями, автобусы практически всех перевозчиков выбились из расписания. Хуже всего обстояли дела на улицах 50 лет НЛМК и Катукова. Поэтому департамент транспорта временно перевел обслуживание пассажиров на интервальное движение: диспетчеры через равные промежутки времени (они разные для разных маршрутов) выпускают транспорт с конечных остановок. В департаменте надеются, что после утреннего часа пик автобусы вновь поедут по расписанию.
12 1207
#транспорт
4

Комментарии (12)

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Естественный отбор

4 минуты назад
Это первый рабочий день на этой неделе. А ведь снег будет до четверга! Во дворах не чистят. А снег из города не вывозится нужным объемом! Все замечательно в Липецке пока не пойдет снег зимой или дождь осенью, весной и летом! А так без этих катоклизмов в городе можно жить круглый год.....
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113

8 минут назад
111, а зачем ехать на своей машине в любую погоду? Пробки создавать?
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Галина

10 минут назад
Вчера вечером не было автобусов 24 и 324 с 22:30 до 23:34 простояли в 23:34 пришлось сесть в 346.
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1

11 минут назад
Пока петух не клюнет - резервных автобусов не закупят.
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Гость

14 минут назад
Седня с 5:40 до 7:00 стоял на остановке Горькова по ул Советская на работу так и не попал в сторону на НЛМК прошло всего 6 автобусов и то забиты, спасибо нашему мэру госпоже уваркиной
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Гость

14 минут назад
Город ставит неуд мэру и её команде. Подумайте стоит ли вам и дальше занимать должности с которыми вы не справляетесь?
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Мимо проходил

20 минут назад
А когда совещание ,в мэрии планируют,по борьбе со снегом?
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Совещания... Слайды...

21 минуту назад
Небольшая метель - и коллапс. Долой таких "управленцев".
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Гость

25 минут назад
При таких управленцев скоро на гужевой транспорте ездить будем
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111

27 минут назад
За все время снегопада на С. Руднике во дворах ни одного тоактора не было. Машины буксуют. Жители сами чистят у подъездов
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