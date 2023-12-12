Общество
46 минут назад
Автобусы Липецка выпали из расписания
12 1207
Из-за сложной дорожной обстановки маршрутки перешли на движение по интервалам.
Сегодня утром корреспонденты GOROD48 увидели на улицах Липецка три сломавшихся автобуса: на остановке «29-й микрорайон» — 321-го маршрута, на улице Терешковой у въезда на мост — 323-го и на пешеходном переходе с улицы Советской на площадь Победы — 352-го. За комментариями мы обратились в департамент транспорта мэрии.
Нам ответили, что из-за сложной дорожной обстановки автобусы буксуют, что приводит к выходу из строя автоматической коробки передач, приводных ремней и т.п. Сейчас департамент транспорт собирает информацию у перевозчиков о всех случаях схода техники с маршрутов.
Из-за дорожных заторов, спровоцированных авариями, автобусы практически всех перевозчиков выбились из расписания. Хуже всего обстояли дела на улицах 50 лет НЛМК и Катукова. Поэтому департамент транспорта временно перевел обслуживание пассажиров на интервальное движение: диспетчеры через равные промежутки времени (они разные для разных маршрутов) выпускают транспорт с конечных остановок. В департаменте надеются, что после утреннего часа пик автобусы вновь поедут по расписанию.
Нам ответили, что из-за сложной дорожной обстановки автобусы буксуют, что приводит к выходу из строя автоматической коробки передач, приводных ремней и т.п. Сейчас департамент транспорт собирает информацию у перевозчиков о всех случаях схода техники с маршрутов.
Из-за дорожных заторов, спровоцированных авариями, автобусы практически всех перевозчиков выбились из расписания. Хуже всего обстояли дела на улицах 50 лет НЛМК и Катукова. Поэтому департамент транспорта временно перевел обслуживание пассажиров на интервальное движение: диспетчеры через равные промежутки времени (они разные для разных маршрутов) выпускают транспорт с конечных остановок. В департаменте надеются, что после утреннего часа пик автобусы вновь поедут по расписанию.
12 1207
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